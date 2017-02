Moise Corral a la Galeria Jordi Barnadas

La Galeria Jordi Barnadas del Consell de Cent, 347 de Barcelona presenta del 9 de febrer al 4 de març as times goes by de Moise Corral.

Quan el Jordi Barnadas fa un any va anar a l’estudi de Maise Corral, només veient dos quadres d’ella, ja va saber que es trobava davant d’una gran artista, una pintora amb ànima i personalitat i estranyament, “encara per descobrir”. Va tenir molt clar que volia fer-li una exposició individual, que per fi és presenta. En les seves obres hi ha un món que no et deixa indiferent, un món de dona, una dona en permanent “fugida”, una dona que pateix, que viatja per necessitat, que se sent sola, que lluita, que estima, una dona tendre i sensible, una dona que ens commou… Les seves obres van més enllà de la pintura, són com una poesia que ens suggereix i ens insinua sentiments i sensacions, que ens atrapa i ens remou per dins. Maise crea espais i situacions, nosaltres hem d’imaginar la història que hi ha més enllà del seu quadre o simplement el que succeirà un instant després. L’artista juga amb la llum, creant ambients intimistes i enigmàtics, els seus personatges hi ajuden aportant el misteri de no entendre ben bé que està passant però també la calidesa de saber que els seus espais són viscuts… En aquesta mostra es poden veure una vintena d’olis sobre tela o fusta de mitjà i gran format.

