Mobilitzacions a la Casa Empordà

El dia 10 de març donarà el tret de sortida al cicle expositiu “Empordaneses’17”, a la Casa Empordà de Figueres, a la plaça Escorxador, 6 de la capital de l’Alt Empordà. S’inaugura l’exposició multidisciplinària Mobilitzacions, en què hi participen una trentena d’artistes. Com cada anys hi ha un fil conductor creatiu per a tots els participants. En aquesta edició és “Smartphones, 10 anys”, el qual vol fer reflexionar sobre la presència dels anomenats telèfons intel·ligents, els quals van aparèixer l’any 2007. Ja sigui per les possibilitats que ofereixen, la dependència que generen, la postveritat que creen, el control a què ens sotmeten i la pura atracció per l’objecte. El dia de la inauguració també es presentaran els treballs de les escoles participants, que posteriorment s’exposaran al Consell Comarcal. Enguany hi col·labora l’alumnat dels centres: Cap Norfeu, Illa de Rhodes, Narcís Monturiol, Alexandre Deulofeu, Ramon Muntaner, La Salle i Cendrassos. També el dia de la inauguració es farà la performance i…cada vegada més lluny a càrrec del grup d’adults de l’Escola de Nou Moviment i Dansa Contemporània i del Col·lectiu El Paller. Pocs dies després, el 13 i 14, s’inauguraran dues exposicions més al Consell Comarcal i al Museu del Joguet. El mes de juny el cicle es traslladarà íntegrament a la Sala d’Exposicions Ca l’Anita de Roses. A banda, durant aquests mesos també es duran a terme xerrades, performances o tallers familiars. La coordinadora i alma mater d’Empordoneses, Pilar Farrés, va fer una intervenció digital, durant la presentació del 8è cicle expositiu i multidisciplinari cultural, per mitjà d’una nota de veu, és a dir una gravació enregistrada amb al seu telèfon intel·ligent. D’aquesta manera posava de manifest i interpretava el fil conductor del tema d’enguany. Del 10 al 5 d’abril, Casa Empordà acollirà el cicle d’aquest any que inclou obres d’artistes com ara Mònica Quintana, Esther Martínez, Juanjo Viñuela, Marta Teixidor, Núria Pallisera, Mònica Grygier, Fiona Morrison, Clara Gassiot, Pilar Farrés, Ramon Fort, Núria Surribas, Joan Casellas o Jordi Figueres, entre d’altres.

Etiquetes: Casa Empordà de Figueres · Empordoneses · Smartphones