“Mis Muertos. Dead Relations” d’Uriginal a N2 Galeria

La Galeria N2 presenta l’exposició Mis Muertos. Dead Relations d’Uriginal a partir del 6 de juliol. El treball de Uriginal (Uri Martínez) distorsiona i reimagina temes icònics, obres mestres clàssiques i tresors perduts, qüestionant els preconceptes entorn del bon gust i la bellesa al món contemporani.

Mis muertos. Dead Relations, l’exposició individual que presenta en N2 Galeria, fa referència a la necessitat de conèixer el nostre passat per poder continuar construint el nostre futur. L’emoció i el vincle personal és fonamental a l’hora d’escollir els motius de les seves obres. A Mis muertos construeix la seva genealogia personal. Reivindica la connexió amb obres que constitueixen per a ell una visió del món que ens pertany a tots i que forma part de la història de la humanitat.

Dead Relations es relaciona també amb un esdeveniment biogràfic que ha canviat la manera de veure el món per aquest artista. L’any 2016 pateix una aparatosa caiguda que li causa un traumatisme i li destapa una malaltia especialment greu per algú que dedica la seva vida a pintar els murs del carrer: vertigen perifèric. Aquesta condició́ es manifesta de manera imprevisible i provoca una pèrdua sobtada de l’equilibri. A més del perill d’una caiguda inesperada, impedeix que els seus ulls puguin enfocar correctament. L’experiència de l’error visual li ha portat a explorar en aquest camp. Per aquest motiu es percep un abandó gradual del mosaic, tan distintiu de Uriginal, cap a l’experimentació amb el glitch, terme que en informàtica es refereix a les imatges errònies que es formen com a conseqüència de fitxers mal codificats o danyats. En un intent de traslladar a l’espectador aquest desajust entre ulls i cervell al moment del vertigen, equipara la fallada en la visió amb el glitch visual que produeix imatges sorprenents.

La inauguració es el 6 d’abril a partir de les 7 de la tarda a N2 galeria (Enric Granados, 61) de Barcelona, amb la presència de l’artista.

