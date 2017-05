Miralda vs. Miralda a la Fundació Suñol

gisela chillida

La Fundació Suñol, Passeig de Gràcia, 98 de Barcelona presenta del 28 de maig al 2 de febrer Camins encontrats-Miralda. Obres 1977 i 2015, segona edició d’aquest projecte que mostra dues obres d’Antoni Miralda, realitzades ambdues amb 38 anys de diferència en contextos completament diferents.

El projecte Camins encontrats, conceptualitzat i coordinat per Enric Franch, proposa fer coincidir dues obres de moments diferents d’un mateix creador, tot donant visibilitat a les relacions generades entre les peces, l’autor, el col·leccionista, especialistes i públic en un espai concret, el de la Fundació Suñol, per tal de descobrir i aprofundir en el fet creatiu.

En la contraposició de les dues obres trobem dos aspectes crucials en la investigació creativa de l’artista, tant l’apropament radical a la producció col·lectiva propi de Fest für Leda, treball presentat al 1977 a la documenta 6 de Kassel, com l’anàlisi antropològic dels processos de ritualització sota el marc del FoodCulturaMuseum, del qual es podrà veure a l’exposició la peça 46 ossos, que va formar part de la mostra What you want is what you get presentada a la galeria Moisés Pérez de Albéniz al 2015.

A la imatge, “Fest für Leda”, Documenta 6, Kassel, 1977. © Miralda.

