Miquel Planas exposa al Museu de la Terrissa

annaïs miró

De l’1 al 31 de juliol de 2017, el Museu de la Terrissa de Quart, a la Plaça de la Vila, 2, acull l’exposició De la terra al fang de l’artista Miquel Planas. Miquel Planas, artista format en belles arts, ha tingut sempre una curiositat per conèixer els materials naturals que li permeten treballar l’escultura. En aquesta ocasió, i gràcies ha haver descobert el taller de Ceràmiques Marcó, de la mà de l’artista francès, Joël Capella, treballa amb la tècnica de coure en negre, tant característica a Quart. El resultat és magnífic, una sèrie de peces que representen la terra natural d’un bon nombre de racons del món, plasmant la diversitat infinita de la terra i creant-nos aquest camí imaginari de la terra al negre. La visió particular d’en Miquel Planas de la ceràmica, ens aporta una nova mirada d’aquest material treballat de forma escultòrica. Una mirada innovadora i actual que ha d’enriquir Quart com a municipi terrisser i artesanal.

Etiquetes: Miquel Planas · Museu de la Terrissa