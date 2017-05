Miquel Paton reflexiona sobre l’obra d’art al Museu de Tortosa

annaïs miró

Fins al 21 de maig de 2017, el Museu de Tortosa acull l’exposició Formes d’un anhel, de l’artista Miquel Paton, el qual reflexiona sobre la relació entre l’obra i l’espai expositiu en un conjunt de 17 pintures la majoria de gran format. Comissariada per Núria Gil, la mostra és l’exemple de com les geografies de Paton ─les obres que precedeixen el seu trajecte, el de l’exposició “Cartografia (És)”─ segueixen perquè hi ha tractament espacial en l’elaboració de cada pintura, però és el cromatisme recuperat de l’obra de l’any 2005, amb una nova concepció, el que ara recobra protagonisme. Els colors terciaris s’ajusten on els primaris desapareixen, deixant tan sols referències. ¿Ens apropem potser al “cercle cromàtic” de Goethe (1810), on el context artístic de la seva època es ressituava entre la raó i l’emoció, la ciència i les vivències? L’exposició presenta una retòrica mescla de sensacions, que us convidarà a entrar a l’espectacle, a l’exhibició de força i opulència, a la presentació de tenacitat cap al trajecte marcat per l’ ésser humà, aquí l’home. Aquest conglomerat d’emocions ens equipara a la sinestèsia o equivalència sensorial i intuïtiva que proposava Baudelaire per als poetes, la inspiració de l’associació de tonalitats inspirades. Dins del programa estable d’exposicions temporals a la ciutat, “Formes d’un anhel” presenta obra inèdita de l’artista Miquel Paton, pintor tortosí que ha desenvolupat i consolidat un llenguatge propi, vinculat profundament a les nostres terres. El reconeixement al seu treball és el ferm propòsit d’apropar la seva obra al públic, per tal de mostrar les seves darreres creacions, i contribuir a l’ampliació d’un corpus teòric que contextualitzi la seva obra.

