Miquel Navarro al MACA

El MACA (Museu d’Art Contemporani d’Alacant) a la plaça Santa Maria, 3 d’Alacant inaugura Tot paisatge és ficció 2. Col·lecció Caja Mediterráneo que presenta la obra de Miquel Navarro. La mostra es podrà visitar del 21 de febrer fins a finals del mes d’abril a la sala d’exposicions temporals del museu.

L’obra que es troba exposada en el MACA es tracta d’una de les Ciutats més significatives de l’artista valencià per la dimensió i presència que adquireix. Espai de batalla es va presentar per primera vegada el 2002 a la galeria Marlborough de Nova York amb gran èxit de crítica i públic. Era la primera exposició individual de l’artista a la capital novaiorquesa i en ella volia retre homenatge a la ciutat després del brutal atemptat de les Torres Bessones de l’11 de setembre. El centre de l’exhibició era aquesta instal·lació, Espai de Batalla, composta per una sèrie d’escultures d’alumini i zinc de formes i mides que s’assemblen a una fantàstica ciutat en miniatura, meitat urbs, meitat cementiri. Navarro ens proposa percebre la ciutat des de dalt, a manera de tràveling, en una escala que converteix l’home en gegant.

La instal·lació, de quinze metres de llarg, set d’ample, i dos d’altura, està composta per diverses sèries de figures geomètriques de petites dimensions, organitzades en forma de blocs de cases, que també podrien ser les làpides polides i ordenades en sèrie de un cementiri. I es completa amb alguns elements de grans dimensions que semblen els gratacels novaiorquesos. Un total aproximat de 2.500 peces que, en rigorosa disposició, s’estenen conformant pura creació poètica entre arqueologia i modernitat, una metàfora de la civilització destruïda. El regidor de Cultura ha tornat a destacar la qualitat del museu i de la feina realitzada per tot el seu equip, destacant que una peça d’aquestes característiques “només podria exposar-se en aquest moment concret i en aquesta sala determinada”. Simón s’ha mostrat satisfet també per la coincidència d’aquesta exposició i la inaugurada divendres passat al Centre del Carme amb els fons de la Fundació Caixa Mediterrani, el que mostra les excel·lents relacionats entre ambdues institucions. Per la seva banda, Miquel Navarro ha dedicat durant la seva intervenció nombrosos elogis al MACA, afirmant que es tracta del millor museu de la Comunitat Valenciana i mostrant “la seva satisfacció en veure l’obra finalitzada en un espai tan idoni i diàfan com la sala d’exposicions temporals “.

La primera Ciutat de Miquel Navarro va ser exposada el 1974 al Col·legi d’Arquitectes de València. Des de llavors, l’escultor es va especialitzar en aquestes instal·lacions, paisatges escultòrics formats per muntatges de petits elements variables en sèrie, construint així paisatges urbans. En aparent contradicció, Navarro construeix ciutats com a forma de fer paisatge. I aquesta obsessió per la ciutat com a matèria plàstica s’explica des de la seva biografia. Miquel Navarro nasqué a Mislata, una ciutat propera a València amb una gran extensió d’horta. L’artista va ser testimoni de la desaparició del paisatge rural conquerit a poc a poc per la metròpoli, per l’expansió urbana de la capital alhora que desapareixia al ritme desenfrenat de la industrialització. La ciutat anava envaint el paisatge rural.

Des dels anys 70, Miquel Navarro construeix ciutats, petites o grans instal·lacions que s’estenen, en superfície i a vista d’ocell, desenes, centenars o milers de peces en fusta, terracota, plom, zinc o vidre de diferents mides i que configuren un paisatge metafísic. Paisatge com a reflexió del món que ens envolta però també sobre la nostra pròpia mirada o manera de mirar aquest món que ens envolta. Miquel Navarro ha sabut desenvolupar una manera d’aproximar-se al fenomen artístic extraordinàriament singular en el context de l’escultura occidental contemporània.

A la imatge, Miquel Navarro amb la seva peça “Espacio de batalla”.

Etiquetes: MACA · Miquel Navarro