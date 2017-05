Mina, Aigües de Terrassa, presenta una col·lecció sobre l’aigua al Centre Cultural

gisela chillida

Mina, Aigües de Terrassa, presenta del 25 de maig al 25 de juny al Centre Cultural Terrassa, Rambla d’Ègara 340, Pintura i aigua. El missatge de l’aigua.

En total es poden veure 26 molt significatives de la pintura que s’ha fet a Terrassa des de finals del segle XIX fins ara on es veuen representats diferents estils. Totes les peces tenen un element en comú que les fa dialogar entre elles: l’aigua. L’exposició està comissariada per Eduard Vives.

Durant la seva llarga història la Mina, Aigües de Terrassa, ha reunit obres pictòriques principalment d’artistes terrassencs, o molt vinculats a Terrassa. També ha completat la col·lecció amb obres de prestigiosos pintors com Martí Alsina, Roca Sans, Josep Colomer i d’altres paisatgistes catalans.

Entre les obres seleccionades per aquesta exposició hi trobem 18 artistes terrassencs de primer nivell com, Joaquim Vancells, Pere Viver i Martínez Lozano, molt representatius de l’escola paisatgística de Terrassa. Certament el tema de l’aigua es presta a les més diverses composicions creatives, ja sigui pintant cursos de rius o llacs, ja sigui en forma de fonts i núvols, però gairebé sempre amb presència d’aquest element de vida.

Aquesta selecció d’artistes aporta una visió molt significativa de la pintura que s’ha fet a Terrassa des de finals del segle XIX fins als nostres dies. En aquesta mostra hi podem trobar representats diferents estils, des del paisatgisme tradicional, fins a les avantguardes del segle XXI, passant pel surrealisme de “Mitus” Aurell o el neoimpressionismes de Pere Tort i de Roc Alavern, fins a l ́hiperrealisme d’Octavi Intente i de Jordi Fulla. Un total de 26 obres de molt diferents estils, però que sota el missatge de l’aigua dialoguen entre elles, per tal d’aportar-nos el missatge de l’aigua com element vital i social de les nostres vides.

A la imatge, pintura de Josep Colomer.

