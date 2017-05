Milena Muzquiz exposa a la Travesía Cuatro

annaïs miró

La Galeria Travesía Cuatro, al carrer San Mateo, 16, de Madrid, acollirà del 7 de juny al 28 de juliol de 2017 l’exposició In the morning, in the evening, de Milena Muzquiz, la segona exposició individual de Milena Muzquiz a Travesía Cuatro; aquesta mostra representa una reflexió sobre la importància del procés desenvolupat per l’artista que connecta de manera íntima la performance, la ceràmica i ara també la pintura. Aquests mitjans resulten formes de vincular l’estudi amb la vida quotidiana, Muzquiz ressalta la porositat dels materials i la seva capacitat de rebre continguts anecdòtics, això desenvolupa un procés d’acumulació narrativa i de capes de contingut simbòlic. Milena Muzquiz ha seleccionat el gerro com la forma recurrent de la seva pràctica escultòrica, aquesta decisió no pot interpretar-se como a una cosa casual. El gerro és un objecte que reconeixem fàcilment, que decora i que està condemnat per la seva utilitat. Ella reconfigura aquesta migresa conceptual i sombòlica com una plataforma receptiva i generosa que pot rebre una infinitud de continguts. Els gerros es mantenen tensos entre la contemplació i l’ús, provocant el reacondicionament del quotidià com un espai teatral i performàtic; les flors que els habiten són un record de la seva simple funció com a contenidors però també s’involucren en aquesta nova vida d’activitat protagòncia. In the morning, In the evening també és la història de com la pràctica artística funciona com una expansió de la experiència quotidiana, de les rutines més simples. L’artista revisita la idea d’allò decoratiu per la seva condició d’acompanyament de les activitats humanes diàries.

Etiquetes: Galeria Travesia Cuatro · Milena Muzquiz