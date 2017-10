Miki Leal a F2 Galeria: últims dies

F2 Galeria, Doctor Fourquet 28 de Madrid, presenta la mostra individual de Miki Leal “En la línia de fons” fins al 28 d’octubre.

“Afirma David Foster Wallace, el millor i més intens “narrador” del tennis, que “probablement cal cert nivell d’abstracció i formalitat (és a dir, de” joc “) perquè un esport tingui certa bellesa metafísica”. I és a partir d’aquesta opinió, que es permet qualificar el tennis com l’esport més bell que hi ha. Una afirmació que amb total seguretat comparteix Miki Leal, acostumat a convertir en eix del seu treball les seves mitologies personals, convertides en universos referencials o espais de connotació des dels quals abordar el que constitueix el nucli central de la seva trajectòria: la pintura. Així passa amb el tennis, convertit, en aquest grup d’obres, en terreny de joc per dialogar sobre l’acte mateix de pintar, sobre gèneres i formes, sobre la cultura, els seus signes i símbols, i la manera de representar-los.

Prendre com a referència aquest esport, des d’un pla tan físic i concret com metafòric, suposa endinsar-se en un territori amb importants i destacats antecedents, en el qual apareixen noms com el ja esmentat i conegut Foster Wallace o el també nord-americà John McPhee qui en la seva novel·la -crònica Els nivells del joc desenvolupa una veritable dialèctica racial i social al voltant de la competició. O el crític de cinema Serge Daney que en el seu recull de cròniques titulada El tennista amateur. Del cinema al tennis i viceversa, veu cada partit com un film, com un petit relat, ja que com ell afirma: “Qui diu piloteig, diu diàleg, fins i tot si l’objecte que passa en silenci és una pilota.” Apareix en aquesta tradició també Gilles Deleuze, aprofitant el tennis per reflexionar sobre els “creadors d’estil”, aquells que inventen jugades i introdueixen noves tàctiques, i sobre la seva proletarització amb l’aparició del tennis popular. També per Daney hi ha una evolució del que aristocràtic al popular, una acceleració acompanyant al procés de mediatització i espectacularització d’aquest esport. Hi ha, per descomptat, referències icòniques, com Blow Up d’Antonioni, i per descomptat, sempre, David Hockney. Finalment, i de manera destacada, Jean Luc Godard, gran aficionat al tennis, utilitzant-lo com territori metafòric de confrontació dialèctica i com a espai de reflexió sobre el temps i l’espai.

Tot això forma part del procés de treball de Miki Leal, un conjunt de lectures, visionats, i referències iconogràfiques que per una via no directament perceptible o recognoscible procedeix a incorporar en les seves obres, precisament, com si la seva manera de tornar la pilota fora exactament la manera en què representa tot això, en que el trasllada a la superfície de la pintura. D’això es tracta, d’una conversa, com diria Serge Daney. El diàleg de l’artista amb el tema i amb els seus propis referents, amb la pràctica de la pintura, amb les formes, amb la cultura.

Si hi ha un element central en aquest conjunt és la pista de tennis com a tal. Aquest rectangle amb línies blanques que delimita el terreny de joc, els seus límits, i la superfície pot ser de diversos materials: herba, terra batuda, sintètica. El fet de convertir la pista en tema construeix referències interessants que remeten a alguns dels aspectes que creuen amb freqüència en l’obra de Miki Leal: el diàleg amb la tradició, i més específicament en aquest cas, amb la crítica de la tradició, els límits del quadre, les implicacions de la imatge i el seu rerefons, etc.

Si en la realitat les superfícies sobre les que es desenvolupa el joc ofereixen un color homogeni, les seves obres transformen aquesta superfície que clarament remetria en la seva transposició literal a monocrom en un motiu per a un gest iconoclasta, per a un “comentari” sobre aquest signe pictòric on l’important, a la fi, és la manera en què es representa. Les línies que dibuixen el territori de joc i marquen els seus límits ens dirigeixen al seu torn tant cap a l’assumpte dels propis límits del quadre, com cap a l’articulació de l’espai pictòric i al quadre dins del quadre. Línies divisòries que ofereixen un fèrtil territori per, un cop més, el diàleg, la conversa, entre abstracció i figuració. Com ja va fer anteriorment prenent com a punt de partida els elements del tangram, utilitza per a això les possibilitats tant de la forma geomètrica com especialment en aquest cas de la representació planimètrica, incidint així sobre el punt de vista.

Però la pista de tennis és també, com assenyalava Serge Daney el lloc del relat. Revisitant un cop més l’univers de ficció de John Cheever i completant el recorregut de “El nedador”, escomet com una posada en escena solcada de rastres El Duel (Pensant en John Cheever). El motiu geomètric de la malla metàl·lica que serveix de tancament a la pista delimita l’escena construint un punt de vista ficcional que involucra la mirada de l’espectador.

I no històries, sinó Història continguda en el quadre Fòrum Itàlic (Estadi Nicola Pietrangeli), on es entaula una dialèctica entre el passeig gloriós a què en origen volia remetre aquesta arquitectura mussoliniana i el pla general que se’ns ofereix, tan lligat ja al punt de vista de l’esport espectacularitzat pels medios.Los signes de la cultura han constituït sempre un tema recurrent en l’obra de Miki Leal, sobre els quals torna aquí a la sèrie dedicada a les samarretes dels jugadors. La roba esportiva amb els seus dissenys decoratius, les simetries i asimetries, és el territori per a una indagació al voltant del color i la línia, la textura i la transparència. No deixen de ressonar també aquí, com passa sempre en el seu acostament als signes culturals, elements de treball al voltant de l’estilització de la imatge, la moda i el diseño.La ceràmica, en una línia creativa recurrent en els últims anys, és el territori natural cap al qual s’estén la seva pintura en aquest projecte. Sortir del marc i materialitzar és només un dels objectius.

El diàleg amb els gèneres, i concretament amb el bodegó, és el vehicle per conversar amb la història de la pintura, de les seves formes i motius. Un paisatge tennístic de “coses quietes”, com correspon a l’essència d’una natura morta, en què encara ressonen els ecos d’un partit, i amb això la inestabilitat de la iconografia i dels seus significats. I com en tot partit, una conversa entre els diferents elements representats en quadres i ceràmiques. Dialèctica i flux temporal que s’instaura en el diàleg entre el fluid i l’estàtic, entre el fix i el mòbil, entre el que es mou (els jugadors, la pilota) i el que no es mou (la pista, les línies, el espai). I completant l’escenari, un centre de gravetat, la xarxa, i un punt de fuga, la línia de fondo.

Així, l’espai entre la xarxa i la línia de fons apareix sobrevolat per pilotes amb múltiples trajectòries i diferents velocitats i intensitats, en un intercanvi que recorda i reformula, parafrasejant aquí de nou a Serge Daney, els vells diàlegs amb la pintura i les possibilitats d’una llengua nova. Un cop més en la seva trajectòria, la pintura i els seus riscos com a línia de fons”. (Alberto Martín)

A la imatge, mostra individual de Miki Leal “En la línia de fons”.

Etiquetes: F2 Galeria · Miki Leal