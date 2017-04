“Miguel de Cervantes o el deseo de vivir”, a l’Arts Santa Mònica

L’exposició del fotògraf i llicenciat en Filosofia, José Manuel Navia (Madrid, 1957), es planteja com un recorregut visual pels llocs i camins que va transitar Miguel de Cervantes al llarg de la seva vida, una vida atribolada i incerta que també se’ns revela veladament a les seves obres. És la biografia d’un personatge vital per sobre de tot, del qual es podria dir: “que los palacios no eran su mundo” com afirma el seu biògraf Jean Cannavagio, recordant a Tomás Rodaja, El Licenciado Vidriera.

Cervantes no va tenir recompensa en vida als seus desvetllaments i desventures, llevat de la grandesa en les seves obres. I tot i així, fins al darrer moment no va desaprofitar ni una gota de la seva vida. Ja malalt, pocs dies abans de morir, va rematar el Persiles, escrivint en el seu pròleg: “El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo que vivir”.

Aquest treball rastreja les empremtes d’una vida i d’una obra, i conforma la mirada personal de qui vol fer seu i compartir, a través de la imatge i també del text, aquell territori cervantí, tant real com literari que, partint d’Alcalà d’Henares transcorre per Itàlia, Grècia, Tunísia, Algèria, Portugal i bona part d’Espanya: Madrid, Castella La Mancha, Extremadura, Sevilla i tota Andalusia, Valladolid, Barcelona… Les 42 imatges que formen part de l’exposició van acompanyades de textos detallats i cites literàries que lliguen les imatges a la vida i obra de l’escriptor.

L’exposició està organitzada per Arts Santa Mònica-Departament de Cultura, l’Instituto Cervantes i Acción Cultural Española (AC/E), proposada en el marc de la celebració -el 2016- del 400 aniversari de la mort de Miguel de Cervantes.

