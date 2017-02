Michael Chow i Marc Quinn a Ivorypress

Ivorypress del carrer Comandante Zorita, 48 de Madrid presenta del 22 de febrer al 13 de maig Sunset at Pacific Vortex, la primera mostra de l’artista xinès Michael Chow a la galeria. Chow descriu el seu treball com a caos controlat en una representació del ying yang, a mig camí entre la pintura i l’escultura i amb certa tendència que la barreja de tots els elements sigui tractada com una recepta.

Marc Quinn presenta Thames River Water del 22 de febrer al 13 de maig del 2017. L’exposició sorgeix de l’exploració de Quin de la relació entre el ser humà i la natura.

A les imatges, a dalt, Frozen Wave de Marc Quin i a sota, Biomma Som Vàxer de Chow.





Etiquetes: Ivorypress · Marc Quinn · Michael Chow