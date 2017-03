Mèxic homenatja l’editor i impressor Antonio Vanegas Arroyo (1850 – 1917)

La Biblioteca Lerdo de Tejada del centre històric de la Ciutat de Mèxic inaugura el 23 de març l’exposició en homenatge al centenari de la mort de l’icònic editor i impressor mexicà Antonio Vanegas Arroyo (1850 – 1917). La mostra inclou gravats de José Guadalupe Posada i Manuel Manilla, editats a la impremta de Vanegas Arroyo, molt recordats a Mèxic al llarg d’aquest segle.

Segons escriu el comissari de la mostra, Luis Moro, “Antonio Vanegas Arroyo va ser un home que va marcar una època com a editor a Mèxic. La seva peculiar energia i caràcter emprenedor el va convertir en l’editor icònic del seu temps. Va impulsar la gràfica popular a través dels seus volants, gasetes i gravats religiosos, els quals es van seguir venent més de mig segle després, segons comenta la seva néta Irma, qui els distribuïa en diferents punts del centre de la Ciutat de Mèxic fins fa alguns anys. Explica també que fins i tot feien cua al pati de casa de la colònia Morelos per comprar-los en dates especials. Hi va haver també una altra faceta, iniciada per Manilla i continuada amb gran mestratge per Posada, que es la de la tauromàquia i la il·lustració de curiosos i terribles successos; com escriu Jean Charlotte: “piadoses, horrorosos o còmiques anècdotes, pasquins a propòsit de l’amor, la mort o la guerra …”. Era una època on el grau d’analfabetisme era important i la força fonamental de la imatge cridava l’atenció del vianant amb jocs, títols atraients o llibrets de cançons i contes infantils arribant així a un ampli ventall de públic de la Ciutat de Mèxic”

L’entrada de l’exposició és gratuïta i l’horari és de dilluns a divendres de 9 del matí a 5 de la tarda.

