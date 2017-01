Més de 600 artistes i 600 prescriptors culturals reben el suport d’AC/E

Més de 600 artistes espanyols i 600 prescriptors culturals estrangers van participar el 2016 en esdeveniments amb el suport que Acció Cultural Espanyola (AC / E) concedeix a través del seu Programa d’Internacionalització de la Cultura.

El Programa d’Internacionalització de la Cultura Espanyola (PICE), que compta amb dues modalitats d’ajuts -de mobilitat, per creadors espanyols cap a l’exterior i de visitants, per a estrangers cap a Espanya-, va rebre gairebé 800 projectes i van ser seleccionats un total de 333 pels comitès d’experts independents en cada àrea (cinema, literatura, música, arts escèniques, visuals i arquitectura) que es renoven cada dos anys.

El Programa d’Internacionalització de AC / E s’organitza en quatre convocatòries anuals, dos per a ajudes a la Mobilitat, al març i setembre (amb l’agost exclusivament per a l’àrea de cinema), i dos per a ajudes a Visitants, al gener i maig.

Des que AC / E va posar en marxa aquest Programa s’ha aconseguit que més de 3.500 artistes espanyols i professionals internacionals hagin, respectivament, sortit a l’exterior a mostrar el seu talent o desplaçat a Espanya per conèixer el potencial dels nostres creadors.

Les sol·licituds de projectes per a ajudes de Mobilitat van ascendir a 634 i, amb un pressupost adjudicat de 967.702 euros, es van aprovar 238 projectes distribuïts, per disciplines, de la següent manera: 52 a arts escèniques; 48 a arts visuals; 33 a cinema i documental; 39 a llibre i literatura; i 66 a música, el que va suposar el desplaçament de més de 600 artistes.

Els països que més ajudes van rebre per comptar amb artistes espanyols en les seves activitats culturals van ser: Europa (UE i extracomunitaris) amb 117, Amèrica del Nord (inclusivament Mèxic) amb 45 i 40 a la resta d’Iberoamèrica. Destaca l’augment en el nombre de sol·licituds aprovades per països d’Àsia-Pacífic gràcies al Pla d’actuació dut a terme per AC / E en aquesta zona geogràfica durant 2015 i 2016.

La mobilitat dels nostres artistes a més de 50 països ha estat possible gràcies al suport d’AC / E a destacats ens i institucions culturals internacionals estrangeres, com ara el Festival Julidans d’Amsterdam (PPBB), el Ludwigsburg Festival (Alemanya), el Festival de la Paraula (Puerto Rico), la Biennal d’Urbanisme de Shenzhen (Xina) o el Heartland International Film Festival (EUA), que, gràcies a aquest ajut, va projectar el curtmetratge documental espanyol The Resurrection Club, contribuint així a la preclasificació de la cinta per als Premis Goya 2017 optant al millor curt documental.

Pel que fa a les sol·licituds de Visitants, d’un total de 153 projectes presentats es van aprovar 95 que, amb un pressupost adjudicat de 501.764 euros, es van dur a terme en les àrees següents: 26 d’arts escèniques; 15 d’arts visuals; 22 de cinema i documentals; 12 de llibre i literatura; i, 20 de música.

Aquests ajuts van possibilitar que més de 650 persones viatgessin a Espanya -prescriptores, professionals i programadors culturals estrangers de diferents disciplines artístiques-, per assistir i participar en activitats del sector creatiu-cultural espanyol, amb l’objectiu de conèixer el nostre panorama i oferta culturals i crear llaços d’intercanvi amb els creadors i professionals espanyols, amb vista a incentivar poder comptar amb ells en les programacions de les seves entitats i institucions a l’exterior.

Les sol·licituds aprovades es van distribuir principalment per a esdeveniments representatius com trobades, festivals o fires a la Comunitat de Madrid (26) i en la de Catalunya (22), seguits d’Andalusia (10) i País Basc (9), a més d’altres comunitats autònomes. Cal destacar Fira Tàrrega (Tarragona), FEIMA Fira Internacional de Música Antiga (Múrcia), el Festival Eñe (Madrid), la Barcelona Design Week o el Festival de Màlaga de Cinema, entre molts altres. D’aquesta manera van poder comptar amb la presència de visitants internacionals que van propiciar la contractació d’artistes espanyols a l’exterior.

En aquest sentit, el Programa, per exemple, va facilitar que al Festival de Cinema de Màlaga es comptés amb la presència de programadors del Festival Internacional de Cinema de Cartagena d’Índies, del Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata, de la Mostra Internacional de Cinema em Sao Paulo, del Festival de Cinema de Lima o de l’Edinburgh Spanish Film Festival. Alguns d’ells, després del seu pas per la capital malaguenya, han previst comptar amb directors emergents espanyols en els diferents festivals en els seus països d’origen.

Properes convocatòries:

Els terminis més immediats del 2017 són la convocatòria de gener (fins al dia 31 de termini), perquè les entitats culturals espanyoles interessades sol·licitin els ajuts de Visitants estrangers del Programa d’Internacionalització de la Cultura Espanyola (PICE) d’AC / E i, per altra banda, la convocatòria (de l’1 al 31 de març com a termini) per a sol·licitants d’ajuts de Mobilitat per a les entitats culturals estrangeres interessades en programar artistes espanyols.

D’aquesta manera, i per cinquè any consecutiu (2013 es va prendre com a any pilot), s’ofereix una nova oportunitat que facilita als nostres artistes a ser reconeguts i programats a l’exterior en les seves diferents disciplines, i, també als prescriptors i experts internacionals culturals a venir a Espanya a conèixer de primera mà la nostra oferta cultural i als nostres artistes.

Programa d’Internacionalització de la Cultura Espanyola (PICE)

El programa Acció Cultural Espanyola (AC / E) d’internacionalització de la cultura (PICE) incentiva la capacitat del sector creatiu-cultural per operar en l’àmbit internacional. Promou la circulació d’obres, produccions, artistes, creadors, agents i professionals culturals a través d’ajudes a la Mobilitat.

Els ajuts a Visitants del programa permeten la presència a Espanya de prescriptors estrangers per conèixer directament l’oferta dels diferents àmbits culturals i artístics espanyols organitzats en festivals, esdeveniments, fires, etc.

