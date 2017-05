Més 450 artistes internacionals participen en un gran cadáver exquisit a Estudi Tigomigo

Estudi Tigomigo, c/ Del Viveret 17 de Terrassa, presenta el 13 de maig en el marc de la Festa Dadà El Gran Fiambre Fabuloso un cadáver exquisit en el que han participat més de 450 artistes d’Austràlia, Alemanya, Japó, Estats Units, Espanya, Argentina o Perú, entre d’altres.

La vetllada busca reivindicar la llibertat i els valors del surrealisme que s’emmarca en la Fira Modernista de Terrassa. La iniciativa és obra del col·lectiu d’artistes El Salto de Mendieta. Amants del collage i de les experiències d’art col·laboratiu, han estat els motors d’un cadàver exquisit on cada artista ha enviat una peça de 7×7 cm. “Hem aconseguit que més de 450 artistes de tot el món, des de Japó, Alemanya, Estats Units, Canadà o Argentina participin en aquesta obra d’art. La veritat és que estem sorpresos de la rebuda que ha tingut aquesta iniciativa” – comenten des d’El Salto de Mendieta -. “Ha estat esgotador però molt emocionant”.

Estudi Tigomigo és un projecte que neix de la passió per l’art, la bellesa i per compartir moments únics que ens permetin riure, créixer, reflexionar. Un espai obert als col·leccionistes de bellesa, d’experiències i propostes diferents on trobar obres de creadors joves però, sobretot, d’artistes que ens facin vibrar amb les seves propostes.

A la imatge, fotografia del cartell per a “El Gran Fiambre Fabuloso”.

