Mercedes Azpilicueta, cinquena proposta performativa de NoguerasBlanchard

L’artista argentina Mercedes Azpilicueta presenta la cinquena iteració d’On Affection, un projecte col·lectiu que omple la temporada 2016 – 2017 de la galeria NoguerasBlanchard. Formada per una sèries de posicionaments individuals, aquest projecte acosta el públic a les pràctiques performatives que donen importància a l’experiència del cos i a la seva capacitat per afectar i ser afectat.

Allò que avui en dia denominen performance no és el mateix dels seus inicis. La pràctica de la performance ha experimentat molts canvis al llarg dels anys, així com també la supremacia de l’objecte s’ha post en qüestió. Però allò que no ha canviat és el potencial afectiu dels actes performatius sobre el públic. Afecció és el procés a través del qual l’afecte és transmès entre coses que no deixa distinció clara entre l’individu i el seu entorn immediat. Resumidament, l’afecta no es pot expressar completament amb el llenguatge i necessita de la gramàtica corporal.

El Treball d’Azpilicueta (Argentina, 1981) presenta l’ambigüitat d’una subjectivitat personal i sense restriccions, que es manifesta amb una experimentació amb el cos, i la qualitat afectiva del llenguatge. En aquesta ocasió presenta una sèries de treballs que reuneixen dansa, escriptura i la veu a través d’una instal·lació performativa que també inclou vídeos i anotacions.

La mostra presenta una instal·lació on també s’hi realitzarà una performance. El guió, interpretat per la mateixa artista acompanyada d’una ballarina professional, es composa de fragments de poesia, seqüències rítmiques i paraules de-construïdes.

Aquesta cinquena entrega d’On Affection es pot veure del 8 de juny al 14 de juliol. La inauguració i performance es realitza el 8 de juny de 7 de la tarda a 9 del vespre a la seu de la galeria (c/ Isaac Peral, 7) de L’Hospitalet de Llobregat.

