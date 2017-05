Mercè Humedas guanya el II Concurs de pintura ràpida Potau-Campdesuñer

Un total de 25 artistes provinents de diferents punts de Catalunya i també del País Valencià han immortalitzat la bellesa dels carrers, places i paratges del municipi de Vimbodí i Poblet, en el II Concurs de pintura ràpida Potau-Campdesuñer, celebrat el dia 27 de maig. El certamen, organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i d’una desena d’empreses i entitats, ha aplegat gairebé el doble de participants que l’any passat, i ha destacat per l’excel·lència de les obres presentades.

La pintora lleidatana Mercè Humedas Parés s’ha endut els 600 € del primer premi, patrocinat per l’Ajuntament, pel seu oli del carrer Girona de Vimbodí amb l’església de fons. El segon guardó, dotat amb 350 € i també aportat per l’Ajuntament, ha anat a mans de l’artista Joan Josep Català Paysan, d’Alpicat, qui ha representat en aquarel·la la portalada de l’església del monestir de Poblet. El tercer premi, patrocinat per Riudabella Resort i consistent en un cap de setmana al castell de Riudabella, ha estat per a l’obra de l’artista de Lleida Rafael Badia Borlansa, autor d’un oli que mostra el taller del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí. Pel que fa al quart classificat, ha estat el pintor de Sant Pere de Ribas Ramon Pujolà Font, qui s’ha endut un lot de productes artesanals patrocinat per Bodegas Torres, licors On the Rocks, els establiments Cal Silo i Ca la Cova, i Vermuts Miró, per la seva aquarel·la de la plaça Major. El cinquè premi, consistent en un dinar al restaurant Masia Sagués, ha estat per a Josep M. Batlle González, de Lleida, qui ha pintat una vista general del monestir de Poblet, mentre que el sisè, consistent en una peça artesanal del Museu i Forn del Vidre, l’ha obtingut Joan Josep Pérez Garbó, d’Esparreguera, per una vista dels afores de Vimbodí amb l’església de fons.

El II Concurs de pintura ràpida Potau-Campdesuñer també ha atorgat dos accèssits: per a l’artista tarragoní Josep Cebrian, qui ha representat en aquarel·la la plaça del monestir de Poblet, i per al pintor Joan Carles Pérez Sullà, de Torrefarrera, a les comarques de Lleida. Tots dos han estat obsequiats amb una peça del Museu i Forn del Vidre. Quant al premi per a pintors joves, ha anat per a Biel Nadal Garcia, de Vimbodí i Poblet, qui ha guanyat 50 € per la seva obra sobre la font del passeig Mestre Garcia de la vila.

Durant el lliurament dels premis, que ha omplert la sala polivalent del Centre Cívic municipal, l’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, ha destacat l’alta qualitat de les obres presentades, fet que «consolida un certamen recent i amb vocació de continuïtat». Güell ha ressaltat, així mateix, el paper de certàmens com aquest per a la dinamització del municipi, alhora que ha agraït al jurat i als col·laboradors la seva aportació a aquest concurs. Aquest certamen porta el nom dels pintors vimbodinencs Joan Potau i Martell i Adrià Campdesuñer i Vendrell, destacats exponents de les arts pictòriques de la primera meitat del segle XX al municipi.

A les imatges, a dalt, una de les participants en el concurs. A sota, l’alcalde de Vimbodí i Poblet i la guanyadora, Mercè Humedas.





