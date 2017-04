Menchu Uroz exposa la seva pintura màgica a L’Arcada

annaïs miró

l’Arcada Galeria d’Art, al Passeig de Dintre, 11, de Blanes, acull l’exposició de Menchu Uroz, artista amb una imaginació màgica, que plasma en els seus treballs les mirades que t’arriben al fons de l’ànima, vestits amb uns estampats quasi orientals i elements que ens submergeixen en el món de la natura i els simbolismes, cabells que semblen un jardí de flors, figures femenines i dolces que no passen desapercebudes. Menchu Uroz (1966) és llicenciada en Belles Arts per la facultat de Sant Jordi (Barcelona) i té una àmplia trajectòria artística traduïda en nombroses exposicions individuals i col·lectives, que es remunten a l’any 1989, a més de ser seleccionada i exposada una de les seves obres, en certàmens de pintura de Madrid, destacant el Centre Cultural de La Latina l’any 2002. Uroz presenta una mostra d’escenes quotidianes vistes des de la perspectiva de l’artista, utilitzant tècniques diferents unides sota la seva visió personal i atractiu segell plàstic, on destaca la figura humana, quasi monumental, de volums arrodonits.

