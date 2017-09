Memòria, infància i exili a l’Escola d’Estiu Walter Benjamin

Del 21 al 24 de setembre, l’Escola d’Estiu Walter Benjamin obre les seves portes amb un interessant programa que girarà sota el tema Memòria, infància i exili. A partir del text “Infància a Berlin cap a 1900”, de Walter Benjamin i en què hi participen la Oberstufen Kolleg an der Universität Bielefeld (Bielefeld, Alemanya), l’Escola ESDAP, de Vic, i la Universidad de Murcia.

Enguany, l’Escola d’estiu Walter Benjamin de Portbou vol treballar els conceptes d’infantesa, memòria, nostàlgia, desplaçament i recontextualització a partir d’aquests breus textos de Benjamin dedicats a la infància i aspira a tocar el passat a través de la lectura, la reflexió teòrica, les pràctiques artístiques i la màgia de la joguina que pot invocar la pròpia infantesa. Com diu Benjamin, “Les troballes són per als infants el que les victòries per als adults”. Benjamin va escriure aquest text el 1932 quan es va veure forçat a deixar Berlin per l’ascens dels nazis al poder. Aquest bagul de records va ser la seva primera maleta d’exili.

