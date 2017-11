Max de Esteban a La Virreina, centre de la imatge

Del 10 de novembre al 4 de febrer del 2018 La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona presenta 20 Reds Lights de Max de Esteban.

Twenty Red Lights és un projecte que pren com a títol una frase de Far Away Eyes —la cançó de The Rolling Stones—, i en el qual Max de Esteban (Barcelona, 1959) qüestiona alguns dels fonaments del capitalisme financer contemporani.

Així doncs, d’una banda hi trobem vint conceptes altament problemàtics, tot i que essencials, per comprendre les gramàtiques de l’economia neoliberal: Shareholder Value, Credit Default Swap, Asset-Backed Security, Investment Thesis, No Mac Clause, Collateralized Loan Obligation, Thin Capitalization, Chinese Wall, Pik Toogle Holdco Debt, Vendor Due Diligence, Structural Subordination, Bullet, Negative Assurance, Off-Balanç-Sheet Financing, Amend & Extend, Revolver, Adjusted EBITDA, Sweet Equity, No Covenants, Expectation. Aquests conceptes es presenten a manera de taxonomies mitjançant una definició que els desgrana i una imatge que permet «visualitzar-los». D’altra banda, es mostren diferents instantànies fragmentàries, gairebé textures, dels edificis corporatius de Morgan Stanley,

Fidelity Investments, Bank of America i Abu Dhabi Investment Authority –quatre dels vint principals inversors del món–, a les quals s’ha afegit una xifra en vermell que representa els seus actius monetaris.

Finalment, el vídeo Twenty Red Lights & The Exterminating Angel, produït de manera específica per a aquesta exposició a La Virreina Centre de la Imatge, recull una sèrie d’entrevistes a professionals de les finances, els quals expressen els seus posicionaments davant de la incidència dels fluxos econòmics en l’esfera pública i social.

La mostra, a través de la fotografia de Max de Esteban, qüestiona alguns dels fonaments del capitalisme financer contemporani, investigant críticament les gramàtiques del capitalisme financer, les arquitectures que en simbolitzen la supremacia, així com aquells algoritmes monetaris –virtuals i abstractes– des dels quals aquest sistema econòmic executa la seva enorme influència social.

