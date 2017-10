Marla Jacarilla a Twin Gallery

Twin Gallery inaugura el 8 de novembre, a les 19 hores, la segona exposició individual de Marla Jacarilla, Possibilitat i paraula. La mostra, que es podrà visitar fins al 23 de desembre, “reflexiona sobre el poder de la paraula i la seva capacitat per modificar les estructures que condicionen i conformen el nostre entorn: estructures socials, polítiques, econòmiques i culturals que determinen el nostre comportament sense que siguem conscients. Estructures que són qüestionades i modificades constantment, ja que romanent rígides són incapaços d’adaptar-se a un context en constant moviment. Reflexions a partir de l’assassinat de l’ambaixador rus Andrei Karlov, algunes novel·les de ciència ficció distòpica del segle XX o els discursos d’investidura dels presidents que hi ha hagut a Espanya són alguns dels punts de partida per a realitzar les obres que conformen aquesta exposició”, explica l’artista.

