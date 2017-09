Marko Daniel, nou director de la Fundació Joan Miró

El Patronat de la Fundació Joan Miró nomena Marko Daniel com a nou director de la institució. El Patronat de la Fundació ha aprovat la proposta de la comissió d’experts integrada per Ferran Barenblit, Brigitte Léal, Anne Umland, Miguel Zugaza, tots ells membres reconeguts del sector museístic, i els membres del Patronat de la Fundació Joan Miró Jaume Freixa, Joan Punyet Miró, Rosa Maria Malet i Josep M. Coronas. La comissió d’experts ha subratllat els coneixements i la trajectòria professional de Marko Daniel, cap de programes públics de la Tate Modern i la Tate Britain de Londres. La comissió delegada del Patronat de la Fundació Joan Miró ha valorat molt positivament la tasca realitzada per la comissió d’experts i ha traslladat la proposta al Patronat, que l’ha aprovada per unanimitat.

La comissió d’experts destaca que Marko Daniel “cobreix al màxim nivell tots els requeriments publicats a les bases de la convocatòria del concurs internacional”. Segons la valoració d’aquesta comissió, Marko Daniel és el “candidat òptim per a la Fundació Joan Miró” pel seu coneixement de l’obra de Joan Miró i del sector cultural i artístic català, espanyol i internacional. S’ha destacat la seva competència en gestió econòmica i capacitat per impulsar accions enfocades a l’increment dels recursos de la institució, així com la seva idoneïtat per crear xarxes de relacions i complicitats en la realització de projectes. A més de la seva solvència acadèmica i professional i del seu ampli coneixement d’idiomes, la comissió també valora molt positivament la seva experiència en gestió i lideratge d’equips, les seves habilitats comunicatives i de negociació, i la seva capacitat per a la presa de decisions.

Marko Daniel exercirà la direcció artística i executiva de la Fundació Joan Miró a partir de gener de 2018. Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró des de l’any 1980, continuarà vinculada a la institució com a membre del Patronat. Com a experta en l’obra mironiana, formarà part del Patronat de la Fundació Mas Miró, i continuarà la seva tasca a l’ADOM, Associació per a la Defensa de l’Obra de Miró, creada el 1985 amb la intenció de protegir, desenvolupar i promoure el coneixement de l’obra de l’artista. Així mateix, seguirà certificant l’obra gràfica de Joan Miró per voluntat de la família de l’artista.

