Màrius Gómez apropa Mart a l’Espai Garum

Amb motiu del 10è Aniversari d’Espai Garum, al carrer Anselm Clavé, 6, de Lliçà d’Amunt, l’artista Marius Gómez ens presenta el projecte Mart a prop, cent fotografies del planeta Mart fetes des de la Terra. Aquesta és l’exposició número 100 que des de 2007 s’han fet a la galeria d’art més petita del món. En ple segle XXI, on les distàncies a la Terra ja no existeixen i l’ésser humà ha estat gairebé en qualsevol lloc del nostre planeta, no és estrany que més de 45.000 persones s’hagin inscrit per anar a Mart i que ja hi hagi una llista de 100 seleccionats que han passat la segona prova i estiguin esperant ser un d’aquests 25 que viatgin en 2025. Anaven passant els dies i l’artista no deixava de tenir al cap aquest tema. Finalment, va arribar a la conclusió que ell no aniria a Mart però conceptualment Mart està molt a prop de cada un de nosaltres, només cal pensar-hi. I va ser així, potser inspirat llunyanament en les “Equivalències” d’Alfred Stieglitz, que va pensar que, si estava alerta, segur que podia captar imatges que, basant-se en un primer moment a Mart, li proporcionaran un pensament equivalent a la Terra. Com a fotògraf, treballa habitualment tant amb càmeres digitals com amb càmeres analògiques de 9×12 i 6×4,5 però, per a aquest projecte, va pensar que el mitjà perfecte per prendre les fotografies havia de ser la càmera del telèfon mòbil i utilitzar la xarxa social Instagram per organitzar i compartir les imatges. El projecte està auto-limitat a tres mesos de treball i a 100 imatges, ni una més, ni una menys. Això va ser degut a que sempre treballa els seus projectes sabent per endavant quan i com serà el final. Formalment les cent imatges són de formes més o menys circulars i sempre integrades en un format quadrat buscant una unitat estètica constant. Les imatges són totes en color ja que el blanc i negre ja és una abstracció de la realitat i el seu objectiu era que les imatges fossin “reals” i representessin pensaments equivalents a partir de reflexionar sobre Mart i el meu entorn més proper a la Terra. Són imatges d’objectes i coses corrents que hi ha al voltant de qualsevol persona.El procediment de treball durant els tres mesos era estar alerta i amb la càmera preparada per detectar formes que inspiressin el pensament equivalent de com viu ell a la Terra i com podria ser la seva vida en un planeta Mart utòpic. Per a l’exposició número 100 d’Espai Garum les 100 fotografies del projecte “Mart a prop” s’han distribuït en una sola peça gràfica de 330cm x 220cm on s’han disposat segons l’ordre que es van prendre les imatges. L’efecte final és d’un gran mural de 7m2 on es poden veure les imatges com un conjunt compacte. L’exposició es podrà veure del 26 de març al 26 de maig de 2017.

Etiquetes: Espai Garum · fotografies · Màrius Gómez · Mart