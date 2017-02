Marie-Dominique Bidard i Christelle Teissedre a La Xina ART

La Xina A.R.T. de Barcelona presenta del 18 de febrer al 25 de març del 2017 un cara a cara imaginari entre dues artistes franceses, membres actives del col·lectiu del Llenguadoc-Rosselló, amb seu a Nîmes, 4,barbier, amb el qual ja hem fet un bon munt d’intercanvis i projectes d’àmbit continental, en ser ambdós socis fundadors de la Xarxa Europea d’espais de Creació Kanîbal’hopox.

Marie-Dominique Bidard i Christelle Teissedre ens proposen un tête-à-tête, tal com, curiosament, ho diríem aquí (la màgia dels problemes del llenguatge), en el qual confronten dos treballs tan oposats com complementaris. Per una banda, MiDo (les contraccions nominals franceses donarien per tot un altre article) ens ofereix el seu treball de dibuix sobre paper basat en fotografies de premsa. Les crues imatges d’actualitat: soldats errants, edificis destruïts, ciutats arrasades ens van mostrant, amb una estranya poètica, un retrat esfereïdorament actual del món en que vivim.

Christelle, per un altre costat, ens presenta dos treballs enllaçats. primerament una col·lecció de pastels, paisatges caòtics de Lozère, un paratge amb peculiars formacions rocalloses que recorden l’activitat volcànica i sísmica, constructiva i destructiva alhora, dels orígens dels temps i de l’orogènia planetària. Completa la seva obra amb el seu treball d’oli sobre tela, també del gènere paisatgístic, en el qual barreja imatges figuratives contradictòries amb els collages que s’hi juxtaposen.

Ambdues mirades combinen i conformen una visió contemporània i inquietant de la nostra realitat, mesclant un gènere ara una mica en desús, però intemporal, amb l’explosió magmàtica de la geologia primigènia o la contundència monocromàtica de la fotografia documental. Face-à-face es caleidoscopi binocular que un cop t’hi endinsis, no podràs deixar de mirar.