“Maria Cusachs. Superfícies” al Museu del Càntir

El Museu del Càntir inaugura el 27 de’octubre a les 19 h. la mostra Maria Cusachs. Superfícies, mostra que es podrà visitar fins al 26 de novembre.

A Superfícies, Maria Cusachs presenta les obres en quatre sèries: Moviments de superfície, Rotació, Plecs i Contactes. Obres realitzades en funció d’unes idees que es transformen durant el procés creatiu. Pintures tàctils, de superfície, i en relació amb la natura. Maria Cusachs parla de marbres, aigua, reflexos, molses, teixits i en especial d’una naturalesa que és el fil conductor d’aquesta proposta. Cada obra és una acció mínima que reconeix el que ens configura i li dóna visibilitat.

Moviments de superfície és una idea modular, extensible i adaptable a través de construccions de format variable que han estat pintades com si confeccionés un teixit, contemplés el mar o passegés per un camp de blat. Els dibuixos de pintura líquida sobre paper en Rotació, funcionen de la mateixa manera com suren les fulles i alguns objectes sobre l’aigua, i com el vent i els corrents els arribaran a concentrar-los en un vòrtex.

Plecs distribuïts en formats de dotze dibuixos cadascun on la pintura és la que es plega i genera un estadi divergent que a poc a poc es transforma en natural entre els fluxos de la naturalesa que es presenta. L’encàustica preparada per l’artista amb la consistència necessària per a utilitzar-la especialment en aquests Contactes i així aconseguir la captura de les superfícies d’objectes d’ús comú, generalment artesans. Objectes en volum que Maria Cusachs entén des de l’origen i en el seu procés, fins arribar a l’estat final, de manera que aquestes obres es converteixen en un objecte de significat.

A Superfícies, Maria Cusachs ens remet a sensacions de la realitat, al que l’envolta al que percep. Activa els materials, no per a representar el món, sinó per a reflexionar sobre ell.

Etiquetes: Maria Cusachs · Museu del Càntir