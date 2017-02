Maria Choya anuncia que l’Any Palau s’iniciarà el 21 d’abril del 2017

mercè alsina

Amb Maria Choya al capdavant, la Fundació Palau de Caldes d’Estrac aposta per una línia de continuïtat i per posar l’accent en els públics. Maria Choya substitueix en el càrrec Pere Almeda. Maria Choya (Barcelona) és llicenciada en història de l’art per la Universitat de Barcelona i la de Sussex, Anglaterra (2003). Ha cursat el màster en estudis de museologia internacional a la Universitat de Göteborg, Suècia (2006-2008). Ha col·laborat en diversos projectes al Museu de les Cultures del Món (Göteborg) i al Museu Horniman (Londres) i també al departament d’educació de l’Oficina de Patrimoni de Londres. Des del 2008 ha treballat per a museus de la Xarxa de Museus Locals de Barcelona fins que arriba a la Fundació Palau l’any 2011. Des d’aleshores ha estat la responsable de la col·lecció d’art i de la coordinació de les exposicions.

En el programa expositiu es vol posar en relleu la importància de la col·lecció d’art català, amb noms com ara els de Mompou, Nonell, Torres García, Gargallo, Rebull o Grau Sala, i es donarà més visibilitat als fons de la biblioteca. Difondre els materials que conté, que inclouen molts materials sobre Picasso i l’arxiu personal de Palau i Fabre, i fomentar-ne l’estudi és un dels objectius del nou projecte.

La directora assegura que un dels canvis més significatius serà el gir social de les exposicions temporals. Un exemple és la mostra de fotografia Refugiats: per què? o la pròxima, Escoles d’un altre món, de Quim Manresa.

Una altra novetat serà el rol de l’art contemporani, que es replantejarà des d’una mirada més didàctica. En aquesta línia, al febrer s’hi farà la mostra Plou, neva i pinta, produïda per la Panera, Lleida, en la qual incorporaran algunes obres de la col·lecció. Choya no renuncia, però, a les exposicions pròpies, i assegura que en produiran una anualment.

El repte de connectar amb els públics, Choya el planteja en dues dimensions, una de proximitat, amb el poble de Caldetes i el Maresme, amb activitats dirigides a audiències concretes. I un segon cercle nacional i internacional a través de diferents institucions. Choya ja està treballant amb el Museu Picasso, per ser la seu d’una jornada del pròxim col·loqui internacional sobre l’artista, amb un centenar d’experts en la figura de Picasso d’arreu del món. La cita a Caldes d’Estrac serà el 29 d’abril.

La idea és situar Palau i Fabre com un dels màxims coneixedors de la persona i de l’obra de Pablo Picasso i incloure Caldetes en la ruta picassiana al costat d’escenaris com ara els de Gósol, l’Horta de Sant Joan, París o Barcelona.

Altres connexions que es plantegen són a través de la figura polifacètica de Palau i Fabre, com per exemple Barcelona o Llançà. El repte immediat més important per a Maria Choya és l’Any Palau i Fabre, que s’iniciarà el 21 d’abril del 2017, el centenari del seu naixement. A banda de la participació en el col·loqui internacional sobre Picasso, es preparen dues grans mostres. La primera serà l’exposició Poemes de l’Alquimista, comissariada per Julià Guillamon, que aprofundirà en el recull de poemes de Palau i els elements teatrals que contenen. A l’octubre, en col·laboració amb la Fundació Picasso de Màlaga, es presentaran una sèrie de fotografies (algunes d’inèdites), documents i objectes relacionats amb la recerca exhaustiva que va realitzar Palau sobre Picasso. Aquest projecte, comissariat per Víctor Fernández, incideix en les aportacions de Palau en els estudis sobre l’artista.

La nova directora ha parlat també de projectes de gran envergadura, com ara la realització d’un documental sobre la vida de Palau i Fabre, que podria ser presentat durant l’Any Palau, i també el projecte d’enllestir la biografia de l’intel·lectual, a càrrec de Julià Guillamon.

