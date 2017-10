Margaret Harrison, pionera de l’art feminista a l’Alhóndiga

L’Alhóndiga presenta la primera retrospectiva de gran format de l’artista britànica Margaret Harrison (1940 Wakefield, Regne Unit), pionera de l’Art Feminista. Del 20 d’octubre al 14 de gener l’exposició: Margaret Harrison. Diàlegs entre el sexe, la classe i la violència ‘, comissariada per Xabier Arakistain, podrà gaudir-se en la sala d’exposicions del centre.

L’exposició proposa un detallat recorregut per la seva carrera, que arrenca amb la reproducció de la seva primera exposició individual el 1971, clausurada per la policia l’endemà de la inauguració.

La mostra recull les seves obres emblemàtiques sobre l’explotació laboral i sexual de les dones i també peces més recents en què la qüestió de la mirada feminista ocupa un lloc central.

Amb motiu d’aquesta exposició L’Alhóndiga organitza visites guiades per a particulars tots els dijous, a les 19:00 hores a la sala d’exposicions. La visita és gratuïta excepte per als grups (entre 5 i 25 persones) que tindran un cost total de 25 euros. Amb motiu del Programa de Mediació Escolar, L’Alhóndiga també ha desenvolupat visites dirigides a l’alumnat d’entre 14 i 18 anys. Seran els divendres, i el seu objectiu és apropar als estudiants els conceptes que s’aborden en l’exposició a través d’una metodologia participativa.

Harrison va estudiar a l’Escola d’Art de Carlisle de 1957 a 1961 i en la Royal Academy Schools de Londres (Anglaterra) de 1961 a 1964. Es va graduar a l’Acadèmia de Belles Arts de Perugia (Itàlia) el 1964.

Va ser una de les fundadores del London Women ‘s Liberation Art Group en 1970. En 1971, una mostra del seu treball que va ser clausurada per la policia incloïa una peça que representava a Hugh Hefner vestit de conilleta.

Entre 1973 i 1975 va col·laborar amb els artistes Kay Hunt i Mary Kelly per realitzar un estudi sobre l’ocupació femenina en una fàbrica de caixes de metall de Bermondsey (Londres). Van presentar les seves troballes el 1975 a la instal·lació ‘Dones i treball: un document sobre la divisió del treball en la indústria 1973-1975′, que es va mostrar per primera vegada en la South London Art Gallery a 1975. L’exhibició explica la història de 150 treballadores que van participar en el projecte i ofereix un relat de la relació de les participants amb el seu lloc de treball, a més de les seves reflexions sobre els canvis esdevinguts en l’ocupació i en la indústria arran de la llei d’igualtat salarial aprovada el 1970.

El seu treball va ser inclòs en l’exposició «Issue: Social Strategies by Women Artists» comissariada per Lucy R. Lippard el 1980, a l’Institut d’Art Contemporani de Londres. Aquesta important i internacional exposició col·lectiva va destacar la pràctica artística feminista amb orientació social, i ha estat reconeguda com una exposició feminista clau. Segons Chris Crickmay, el treball d’Harrison, juntament amb altres que començaven a ser reconeguts, reflectia inquietuds socials que fins llavors no havien existit en les galeries d’art ».

El seu treball ‘Beautiful Ugly Violence’ va ser descrit com «un guirigall de juxtaposicions, ja que els colors brillants i gairebé alegres dels seus quadres es contraresten amb el tema de fons, moltes vegades ocult i en ocasions mortal: les diferents maneres d’utilitzar la violència contra les dones. »

Harrison segueix treballant tant a Estats Units com a Anglaterra i ha exposat en molts països incloent Amèrica, Suïssa, Alemanya, la Xina i el Regne Unit. El seu treball ha estat mostrat al Museu d’Art Contemporani de EUA, en el Tate Britain, Tate Modern i Tate Liverpool. A més, va ser Professora Investigadora Superior i Directora del Centre d’Investigació d’Art Social i Mediambiental de la Universitat Metropolitana de Manchester.

El 2011, va exhibir treballs sobre paper en l’exposició ‘I am a Fantasy’, organitzat per Beverley Knowles a la galeria Payne Shurvell de l’est de Londres. La seva mostra ‘On Reflection’ també es va exposar en aquesta mateixa galeria el 2013. Va exposar en solitari a la galeria Silberkuppe de Berlín el 2012.

El 2013, va guanyar el premi Northern Art Prize per la seva instal·lació ‘Reflect’, que consistia en tres obres interconnectades anomenades ‘The Last Gaze’, ‘Objectiflection’ i ‘Common Reflections’. Aquest mateix any va rebre un dels prestigiosos premis Paul Hamlyn Awards per artistes.

A la imatge, Margaret Harrison.

