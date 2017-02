Marco Noris exposa a la Galeria Trama

Marco Noris presenta del 2 de març al 4 d’abril a la Galeria Trama del carrer Petritxol, 5 de Barcelona l’exposició No era el sol. S’inaugurarà el dia 2 de març a les 19.30 h.

Dibuixant i pintor en essència, Marco Noris ha passat pel món del videoart, del netart i de la fotografia abans d’establir i enfocar la seva pràctica artística dins de l’àmbit de la pintura: una elecció que neix de la necessitat d’establir una autonomia física i temporal amb respecte a la màquina i al món digital. Noris treballa actualment temes com les ruïnes i la memòria històrica, buscant en el passat les claus per tal de comprendre el present i albirar el futur.

A exposat a diverses galeries i centres de Barcelona: Galeria Sicart, Cyan Gallery, Galeria Esther Montoriol, Galeria Contrast, Galería H2O, The Private Space, Casa Elizalde, Can Felipa, Espai M de La Escocesa, etc a Madrid a l’espai Matadero, a Castelló a la Galeria Canem i a la 5ª Bienal de Vic. A l’estranger destaca la seva participació en exposicions i festivals als EUA (New York, The Active Space, 2014), Italia (Different Pulses, 2013 i Parma Poesia, 2002) i a França (París, Centre Pompidou, 2002).

A la imatge, Marina de Marco Noris.

Etiquetes: Galeria Trama · Marco Noris