Marc Quinn a Ivorypress

Ivorypress presenta una exposició i un nou llibre d’artista del britànic Marc Quinn. L’exposició, Thames River Water, sorgeix de l’exploració de Quinn de la relació entre l’ésser humà i la natura. La mostra es podrà visitar del 22 de febrer al 13 de maig del 2017.

Els llibres d’artista, titulats Thames River Water Atlas i creats individualment per Quinn per Ivorypress, són objectes esculturals. Cada llibre, desplegat com una pantalla independent, mesura aproximadament quatre metres de longitud. Així mateix, en contreure’ls, es poden veure com llibres doblegats en acordió. Cada un dels quatre llibres és únic i origina de les últimes sèries de l’artista, The Toxic Sublim i River Paintings. Al costat dels llibres es presentaran pintures de les dues sèries, a més de dues escultures de la sèrie Frozen Wave.

Les obres de The Toxic Sublim són una resposta a l’impacte ecològic de l’ésser humà en la natura i es qüestionen la noció de “el sublim” en el paisatge. Per crear les obres, l’artista primer Lijó i va posar cinta sobre una fotografia ampliada d’un capvespre sobre llenç, abans de pintar-lo amb esprai amb plantilles creades per Quinn amb deixalles llançats pel mar, dels quals recull de diferents platges. Després porta el llenç als carrers de Londres, on introdueix les impressions de les tapes de les clavegueres en la superfície de l’obra.