Marc Montijano celebra el buit i refelxiona sobre la vanitat a la Galeria JM

Marc Montijano (Vic, 1978) reprèn la seva via més poètica amb la performance Celebratio vacuum (La celebració del buit), a la Galeria JM de Màlaga, c/ Duquessa de Parcent 12 de Màlaga, plantejant una reflexió sobre els mecanismes que regeixen el món de l’art i els artistes. La performance, d’una hora aproximada de durada, tingué lloc el 27 de maig de 2017.

Tres models jeuen tombats al terra de la galeria, envoltats de cordes i amb el cap cobert per un sac, arraulits uns al costat d’altres. Al costat d’aquest grup una model de peu, amb la mateixa estètica, roman immòbil observant un quadre de l’artista Maties Sánchez (Tübingen, Alemanya, 1972). Sobre l’esquena d’aquest últim personatge, Marc Montijano ha escrit sis paraules: “Art, cicatrius, ànima. Art, verí, bordell “. Finalment el mateix artista pren una cadira, prèviament ha distribuït unes cordes que l’uneixen al grup a manera de cordó umbilical, i s’asseu davant de la seva obra i observa en silenci la resta de la performance, de la qual també passa a formar part.

Com passa gairebé sempre, el públic en primer lloc emmudeix, imbuït en l’ambient creat amb la performance. Una bellesa pertorbadora amb la qual aquest artista ens insinua una altra realitat. A poc a poc comencen a passejar, miren des de la distància, xiuxiuegen en veu baixa i es converteixen irremeiablement a part de l’acció, completant el significat i donant-li sentit a aquesta Celebratio vacuum. Com ha indicat Montijano: “L’acció es diu ‘la celebració del buit’ perquè faig una reflexió sobre l’univers de vanitats, totalment absurd, en el qual ens movem massa vegades en el món de l’art. Una reflexió de la qual no em excloc, sóc tan culpable de les seves misèries com qualsevol “.

En els seus últims treballs, l’artista ha expressat la seva visió sobre el món de l’art en diverses ocasions. Aquest projecte està vinculat amb l’acció Please, do not feed the artist (Si us plau, no donin de menjar a l’artista), que va portar a terme al Museu de Jaén en 2016, peça en què a través d’una mirada irònica cap una crítica al sistema de l’art espanyol, totalment precari. Però res és tan simple, en el món simbòlic de Montijano, tot té una segona i fins i tot una tercera lectura. Com diu l’artista: “cal furgar una mica si vols entendre veritablement alguna cosa. Òbviament parlo de l’art i dels artistes, però també de la societat en general i del materialisme que la domina. Sota el meu punt de vista ‘La celebració del buit’, podria ser el lema de la nostra societat “.

Un element que cada vegada va prenent més protagonisme en el treball de Marc Montijano és la paraula escrita. En nombrosos projectes apareixen frases o textos complets. En aquesta ocasió és el model el que serveix de llenç, en què ha plasmat sis paraules que ens donen la clau del significat d’aquesta acció. Per a l’artista és un procés natural i lògic: “El destacable de la meva feina són les idees, que sempre va elaborar per escrit, per això la paraula per a mi té tanta importància. Aquesta performance sorgeix d’una poesia, normalment l’origen de tota la meva obra són lectures i textos que escric “.

A la imatge, fotografia de la performance “Celebratio vacuum (La celebració del buit)”.

