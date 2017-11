Mar Sáez i l’amor transsexual a la Galeria Pilar Serra

annaïs miró

Del 7 de novembre al 12 de desembre de 2017, la Galeria Pilar Serra, al carrer Santa Engracia, 6, de Madrid, acull l’exposició Vera y Victoria de la fotògrafa Mar Sáez. Un projecte al qual ha dedicat gran part dels darrers quatre anys, dos d’ells en contacte directe amb les protagonistes de la sèrie, que varen permetre que l’artista compartís la seva vida, la seva intimitat, i van deixar que otografiés la seva quotidianitat, la seva història d’amor, semblant a qualsevol història d’amor autèntica i passional, entre dues persones joves que viuen la seva vida de manera lliure, sense prejudicis, amb total normalitat. Les fotografies d’aquesta sèrie, en blanc i negre, no són purament documentals, la sensibilitat amb què s’ha realitzat el projecte, el misteri i la bellesa de les imatges transcendeixen l’interès estrictament social o periodístic. Són fotografies que només la mirada d’un artista podria haver fet, tot i que sens dubte tenen un gran interès com a eina per visibilitzar i normalitzar el tema, per a alguns encara tabú, de la transexualitat.

