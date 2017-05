Manuel Vilariño participa al Festival Off de PhotoEspaña de la mà de Puxagallery

Puxagallery, c/ Santa Teresa, 10 de Madrid, participa al Festival Off de PhotoEspaña 2017 amb el projecte inèdit Animal Insomne del Premi Nacional de Fotografia Manuel Vilariño que ocuparà el nostre espai amb una sèrie de fotografies, un poema i una instal·lació d’àudio. L’exposició s’inaugura el 2 de juny i romandrà oberta fins al 21 de juliol de 2017. L’artista gallec també presentarà durant aquestes dates a Madrid el seu últim llibre de poemes, de títol homònim.

Animal Insomne suposa una evolució dins d’aquest territori imaginari propi que l’artista gallec ve defensant en la seva llarga trajectòria, molt valorada per poetes com Gamoneda, Chantal Maillard o Joan Barja, filòsofs com Félix Duque i crítics com Fernando Castro Flórez, Miguel Fernández Cid, Javier Hontoria, Javier Díaz Guardiola, Abel Pozuelo, Rosa Olivares, Elena Vozmediano o Alberto Ruiz de Samaniego, entre d’altres. La mostra es configura mitjançant natures el muntatge estableix diàlegs entre el lirisme contingut en cada imatge i el conjunt exposat, generant un ambient delicat i envoltant. Són els fruits recents d’aquest visionari que, una i altra vegada, allibera la nostra imaginació sota cosmovisions íntimes descobrint zones emotives i parlant-nos de la vida, la mort, el pas del temps, les paraules o els sons del silenci.

Manuel Vilariño (La Corunya, 1952), fotògraf i poeta, és un dels més importants artistes del panorama contemporani actual. Des de 1982 ha vingut ocupant galeries i museus internacionals i avui forma part de nombroses col·leccions públiques i privades, com el Museu Nacional-Centre d’Art Reina Sofia, el Fine Arts Museum of Boston, Museu Extremeny i Iberoamericà d’Art Contemporani, Centre Galego d’Art contemporani, ARTIUM, IVAM, Cercle de Belles Arts de Madrid, Fundació Maria Cristina Masaveu Peterson, Fundació Telefònica o Col·lecció Coca-Cola. El 2007 va rebre el Premi Nacional de Fotografia del Ministeri de Cultura, i aquest mateix any va participar en la mostra Paradís fragmentat, comissariada per Alberto Ruiz de Samaniego, que va representar a Espanya en la 52 Biennal de Venècia.

A la imatge, fotografia del Premi Nacional de Fotografia Manuel Vilariño.

Etiquetes: Manuel Vilariño · Puxagallery