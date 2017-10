“Manual de supervivència per a una cuca de llum” a l’Espai Angram

L’Espai Angram (Carrer Caballero, 65) de Barcelona inaugura la seva tercera temporada d’exposicions amb Manual de Supervivència per a una Cuca de Llum, d’en Marcel Rubio (1991), comissariada per l’historiador i crític d’art Jordi Garrido. La mostra parteix conceptualment de la metàfora de les lluernes: les petites llums dansants d’aquests insectes tan peculiars són en última instància l’encarnació dels artistes, que tot i la seva debilitat s’esforcen física i intel·lectualment per il·luminar el món amb el seu treball. Des d’un punt de vista estètic, en Marcel Rubio ha optat per vestir aquesta estructura literària amb la imatgeria alquímica – fent així explícit el vincle entre art i aquesta antiga disciplina – pròpia de gravats i tractats dels segles XVII i XVIII. Manual de Supervivència per a una Cuca de Llum és doncs una proposta mixta a mig camí entre literatura i pintura que vol difuminar els límits entre el llibre i el llenç o fins i tot invertir-los per proposar un camí estètic per la supervivència de les lluernes, els artistes i la Llum.

Es podrà visitar a partir del dia 26 d’octubre a les 20 h.

Etiquetes: Espai AnGram · Jodi Garrido · Manuel de Supervivència per a una Cuca de Llum · Marcel Rubio