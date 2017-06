Manolo Valdés, autor del cartell del Festival de Peralada

El Festival Castell de Peralada sempre s’ha significat per encarregar el cartell a destacats artistes. Aquest any, el cartell del festival, que tindrà lloc els mesos de juliol i agost, és obra de l’artista valencià Manolo Valdés (València, 1942) que el 1964 va fundar l’Equipo Crónica junt amb Juan Antonio Toledo i Rafael Solbes. Després, Valdés va treballar a València durant molts anys, fins que el 1989 va instal·lar el seu estudi a Nova York. També desenvolupa la seva tasca artística a Madrid.

En els darrers trenta anys, el cartell ha estat realitzat, el 1992, per Eduardo Arroyo; el 1993, per Antonio Saura; el 1994, per Folon; el 1995, per Eduard Carbonell; el 1996, per Javier Mariscal; el 1997, per Guillermo Pérez Villalta; el 1998, per Antoni Miralda; el 1999, per Luis Gordillo; el 2000, per Jaume Plensa; el 2001, per Eduardo Úrculo; el 2002, per Frederic Amat; el 2003, per Nazario; el 2004, per Dario Villalba; el 2005, per Susi Gómez; el 2006, per Vives Fierro; el 2007, per Jordi Benito; el 2008, per Anna Malagrida; el 2009, per Gao Xingijan; el 2010, per Peter Welz; el 2011, per Santi Moix; el 2012, per Michal Batory; el 2013, per Yago Hortal; el 2014, per Joana Vasconcelos; el 2015, per Perejaume i el 2016, per Perico Pastor.

Els diferents cartells han fet referència, entre d’altres, a Rossini, Txaikovski, la guitarra espanyola, Toldrà, Manuel de Falla, Schubert, Gershwin, Stravisnki, Bach, Verdi, Mompou, Handel, Wagner, Chopin, Mozart, el naixemenet de l’òpera, la música simfònica, Evocation i la victòria de l’amor. El Festival Castell de Peralada ha programat enguany Bryan Ferry (21 juliol), Franco Battiato (22 juliol), La bella y la bestia (28 juliol), Julia Lezhneva (5 d’agost), Gregory Kunde (6 d’agost), Madama Butterfley, de Puccini (7 i 9 d’agost).

