“Manifest del no fer” de Christina Schultz a Hans & Fritz Contemporary

Christina Schultz presenta el dissabte dia 11 de març de 19.00h a 21.00h a la galeria Hans & Fritz Contemporary, Sant Gil, 17 de Barcelona el Manifest del no fer – I never want to work ever again.

Aquest manifest fonamenta la contraproposta a la feina: el no fer. Una proposta des d’allò artístic i lúdic perqué per a la artista el joc és una activitat molt seriosa.En temps de sobreproducció, d’un capitalisme desenfrenat al nom de la democràcia, d’esclavitud laboral, no només d’un amo extern si no de nosaltres mateixos, i d’una profunda falta de temps cal respondre amb molta alegria, responsabilitat, invenció i voluntat. El no fer és una proposta vital i lúdica a una vida esgotadora.

L’esdeveniment forma part del “Laboratori del No fer”, una proposta experimental contra el treball que tindrà lloc del 8 d’abril al 19 de maig a Hangar i Blue Project Foundation de Barcelona.

A la imatge, “Manifest del no fer” de Christina Schultz.

Etiquetes: Christina Schultz · Hans&Fritz Contemporary · Laboratori del No fer