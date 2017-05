MAMT: 40 anys

conxita oliver

Quaranta anys d’existència del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona és un bon moment per fer balanç de la seva història i de com s’ha visibilitzat la realitat creativa del passat i del present dels artistes de la seva demarcació. Igualment, és del tot adient reflexionar sobre la incidència que ha tingut en els àmbits local i nacional, i sobre com es planteja afrontar els nous reptes del món creatiu. Hem parlat amb la seva directora, Rosa M. Ricomà, i el balanç que fa d’un període extremadament canviant, iniciat en el marc de la dictadura fins a arribar a dia d’avui, és del tot positiu.

Preservació dels artistes. Ens explica que la missió del museu és la de preservar i comunicar a la societat l’esperit creatiu dels artistes procedents del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que han treballat al llarg del segle XX, amb projecció vers el segle XXI, fent de l’art un instrument de transferència de coneixement i valors per a tots els ciutadans. El seu focus d’atenció s’adreça bàsicament al territori i d’aquí la procedència de les seves col·leccions i les línies bàsiques del seu treball. Però alhora els premis Julio Antonio d’Escultura i Tapiró de Pintura, d’àmbit nacional i coneguts com la Biennal d’Art, obren els seus horitzons territorials. Ultra un premi en metàl·lic, la persona guanyadora presenta una exposició individual amb catàleg propi, un fet que representa una plataforma de projecció molt important per als artistes. Enguany es convoquen el XL Premi Tapiró de Pintura i el XXXVIII Premi Julio Antonio d’Escultura, la qual cosa demostra la consolidació en el temps d’aquesta iniciativa.

Nou repte museogràfic. El 2008, el museu va presentar la renovació de la seva exposició permanent amb un nou repte museogràfic. Prenent com a base les col·leccions de què disposa, el recorregut mostra el pas del segle XIX al XX fins a l’actualitat, fent especial menció de tres obres cabdals: El tapís de Tarragona, de Joan Miró i Josep Royo; la col·lecció escultòrica de Julio Antonio, i la instal·lació de l’escultor Tom Carr a la Capella.

En relació amb les exposicions temporals, aquests darrers anys, a més de la programació de la Biennal d’Art i la seva participació al festival de fotografia SCAN de Tarragona, han realitzat les exposicions dels artistes guanyadors de la Biennal d’Art, a més de mostres de recuperació històrica d’artistes de la demarcació, moltes de les quals en col·laboració amb altres institucions, però mantenint a tothora una línia de publicacions de qualitat al servei dels artistes, els historiadors de l’art i del públic en general.

Pla estratègic. La directora remarca que l’objectiu prioritari del nou pla estratègic –encetat el 2016– se centra en el públic: l’exigència social de qualitat i eficiència, i l’atenció a la comunitat en les seves múltiples facetes la gestionen mitjançant un servei pedagògic que, a més d’atendre les escoles, aquest 2017 se centrarà en les XI Jornades d’Art i Pedagogia als Museus; una eina que ha esdevingut imprescindible per completar la formació de responsables de serveis didàctics, mestres, professors i estudiants universitaris. També enguany s’inicia un curs d’introducció a l’art contemporani, basat en les col·leccions del museu, perquè mestres i professors d’ensenyament infantil i de primària puguin ampliar els seus coneixements i participar en les activitats pedagògiques de manera més activa. En el marc d’aconseguir nous públics i la màxima accessibilitat a l’exposició permanent, s’ha signat un conveni amb l’ONCE per a la creació de dos espais tactovisuals accessibles a les persones amb minusvàlua sensorial.

40 Art i Lletres. Amb motiu de la commemoració del 40è aniversari, el museu s’ha proposat la realització d’una sèrie accions per celebrar aquesta efemèride amb la voluntat de fer una mirada àmplia sobre la creació artística i la seva evolució a les comarques tarragonines durant les darreres quatre dècades. Una d’aquestes és la recent publicació del llibre 40 Art i Lletres. Una visió literària de creació artística (1976-2016); un joc numèric en què el nombre 40 serveix d’excusa per seleccionar l’obra pertanyent a les col·leccions patrimonials de la Diputació que es conserven en aquest museu de 40 artistes, realitzada en els 40 anys de vida del museu, amb la presència de 40 escriptors del territori que aporten noves lectures a les obres. El que s’ha intentat és buscar un equilibri entre els diversos períodes, des del 1976 fins als nostres dies, i també un equilibri territorial en el marc de les col·leccions.

De tot el programa, cal destacar també un cicle dedicat a dones artistes de les comarques tarragonines, que porta com a títol genèric Plural femení i que fa un recorregut per la producció i el talent artístic d’una setantena d’autores del segle XX i que arriba fins als nostres dies. Comissariat per Antonio Salcedo, professor de la Universitat Rovira i Virgili, es tracta d’un estudi sobre una part significativa de dones creadores. A través d’aquesta mostra i de l’estudi que l’acompanya es vol donar visibilitat a un treball creatiu amb més o menys ressò però mereixedor de reconeixement pel seu nivell d’aportació.

Quant als plans de futur que es planteja el museu, Rosa M. Ricomà ens ratifica que estan dirigits vers els públics. Tenen la voluntat de ser un museu que es planteja un equilibri entre la qualitat dels continguts i la intermediació amb la societat.

