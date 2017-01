Màgia i ciència a la sala d’exposicions de la Caixa

Els Amics de La Casa Màgica enceten el nou any amb la conferència-col·loqui Màgia i ciència recreativa. Joan Miró i Ametller, professor del departament de Química de la Universitat de Girona (UdG) serà l’encarregat de conduir l’acte.

El títol de la conferència es fonamenta en el llibre Pack Estalella Ciència Recreativa. Els 2 volums que composen el llibre aborden la Ciència Recreativa com una disciplina de llarga tradició que pretén ensenyar els aspectes bàsics de la Ciència, fer passar una estona entretinguda i a la vegada fer pensar.

El primer volum d’aquest pack, titulat Ciencia Recreativa va ser publicat per primera vegada el 1918 per Josep Estalella, Catedràtic de l’Institut de Girona durant la primera part del Segle XX. Després de la revisió acurada, coordinada per Joan Miró, ens presentarà el llibre i parlarà dels objectius del llibre i de la relació que té la ciència amb la màgia. Finalment ens farà una demostració pràctica d’algunes experiències científiques aplicades a la màgia.

La conferència-col·loqui tindrà lloc el dia 28 de gener a les 20 h. a la sala d’exposicions “la Caixa” de Santa Cristina d’Aro. Comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, l’SKÄL Internacional de Girona, els Serveis Territorials de Girona del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, “la Caixa” i La Casa Màgica –col·lecció Xevi.

Etiquetes: Màgia i ciència