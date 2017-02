“Made 2 Trade” a Cloud Coworking Barcelona

Cloud Coworking Barcelona del carrer Sardenya 229, Átic de Barcelona presenta el dia 4 de març a les 18 h. Made 2 Trade, exposició organitzada per Paula Drago, amb música de John Grew i amb els artistes Manel Ros Nofre, Ander Azkarate, Ariadna Goñi, Nadia Velilla i Anna Benet. Pau Segarra és el tècnic audiovisual.

A través de l’exposició de les diferents obres dels artistes volem arribar a un públic molt ampli (pertanyent o no al món artístic), creant nous formats expositius i així noves vies de diàleg entre l’espectador i l’artista. Es vol reivindicar el valor de l’art! L’objectiu dels organitzadors és apropar l’art a tots, creant obres assequibles i per això es recupera el bescanvi com a moneda. Tot i això, mai desvalorant l’autèntic preu de l’art. Un cop inaugurada l’exposició, podreu anar passant a valorar les diferents mostres i licitar per les obres que més us agradin. En arribar a l’exposició, els assistents rebran uns post-its on podran escriure allò pel que intercanviarien l’obra i també hauran de deixar el seu contacte. En acabar l’exposició, cadascun dels artistes valorarà quina ha estat la proposta més interessant, i durant els següents dies a l’exposició, els artistes es posaran en contacte personalment amb els guanyadors per procedir a l’intercanvi artístic.

