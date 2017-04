M. D. Rubió obre portes i finestres a l’Agora 3

annaïs miró

La Galeria Agora 3, al carrer Nou, 20, de Sitges, acull l’exposició Portes i finestres del pintor M. D. Rubió del 6 de maig al 3 de juny de 2017. Maria Dolores Rubió neix a Barcelona l’any 1953. Resideix i té el seu estudi a Sitges (Barcelona). És professora de dibuix i becada per la Fundació Rodríguez Acosta, de Granada. Immediatament després de finalitzar el batxillerat, s’inscriu a l’Acadèmia dirigida pels pintors R. Sanvisens i T. Llàcer, que l’influeixen clarament en l’obra de la seva primera etapa. Al cap d’un any es matricula a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, on continua aprenent els conceptes bàsics de la composició i les tècniques pictòrique i on té com a professors A. Miravalls, J. Moncada, F. Ribera, J. Muxart, J. Puigdengolas i F. Crespo. Exposa per primera vegada l’any 1973, a la Sala Editora Nacional de Barcelona, mostrant un especial interès per l’impressionisme i el fauvisme. Pertany i participa en el Comitè Organitzador de la Primera Fira Nacional de Dibuix de Barcelona (1978). Diu l’artista: “Por circunstancias de la vida, mi pintura se volvió hacia dentro, siendo uno de los motivos el abandono. Entré en muchos lugares por los que pasaba de largo años atrás. Viajé. Busqué gentes, entré en bares, en patios, estudios y en los interiores de las casas. Los he guardado en muchos lienzos, y estos son hoy parte de mi vida y de mi trayectoria como artista. Hace algún tiempo me di cuenta, que en todos , desde dentro, siempre estuve mirando hacia afuera. Y puertas y ventanas están en toda mi obra, significando, siempre abiertas, el recuerdo de aquellos principios, son el vehículo que me abre siempre a la luz que hay allá afuera, donde me gustaría volver. Sé que el mundo de hoy es distinto. Y yo también. Pero para esto están la memoria y la imaginación, para regresar y reinterpretar.”

