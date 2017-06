“LUV-A” de Jorge Isla a la Kir Royal Gallery

La Kir Royal Gallery acull LUV-A, la primera exposició individual de l’artista Jorge Isla (Osca, 1992) a la galeria amb motiu del vintè Festival internacional de fotografia i arts visuals, PHE17.

LUV-A o radiació ultraviolada d’ona curta, es defineix com l’amplitud física que es troba compresa entre els 280 nm (2,8 x 107 m) i els 100 nm (81×107 m), és a dir, la més tènue de totes les longituds ultraviolades. Aquest tipus de llum, a causa de la baixa intensitat lumínica que desprèn, és pràcticament imperceptible per l’ull humà, la qual cosa ens porta a una conclusió: la realitat, tal com l’individu la coneix, és només una ínfima part d’allò que coneixem del món que ens envolta.

Mitjançant aquest tipus de llum i la feina que Jorge Isla realitza amb els diferents paràmetres de la càmera fotogràfica, planteja una reinterpretació dels diferents trets immaterials de la nostra quotidianitat i que són inapreciables per a la capacitat cognitiva de l’ésser humà.

A través d’aquesta exposició es proposa una nova representació dels diferents cossos rocosos impurs, formats per diferents tipus de minerals, que envolten l’espectador en una atmosfera situada al límit de la representació, en la qual pugui experimentar la seva pròpia capacitat cognitiva enfront de els resultats obtinguts a través de les investigacions plantejades amb la càmera fotogràfica, desenvolupades formalment en una seqüència d’imatges.

L’exposició es pot veure del 6 de juny al 21 de juliol.