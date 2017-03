L’univers d’Eduardo Momeñe a la col·lecció Photobolsillo

annaïs miró

La Fábrica recull, en el darrer volum de la col·lecció PhotoBolsillo, més de 70 fotografies que abasten quatre dècades del treball del fotògraf basc Eduardo Momeñe al seu estudi. Fotògraf, expert en fotografia i també docent, Eduardo Momeñe ha publicat les seves imatges en revistas com ara Vogue, Style, Marie Claire o Elle. En paral·lel, ha impartit nombrosos cursos i tallers, i ha publicat llibres com La visión fotográfica, un referent per als estudiants de fotografia. Robert Mapplethorpe, Wim Wenders, Luis Baylón, Carlos Saura, Paula i Miguel Bosé, John Berger, Margie Gillis, Isabel Muñoz, Ágatha Ruiz de la Prada, o Emma Suarez entre molts d’altres han estat retratats a l’estudi d’Eduardo Momeñe. El llibre compta amb un text del periodista i escriptor Alfonso Armada i un altre del propi Momeñe, que repassen alguns dels moments més significatius de la seva biografia fotogràfica. La Fábrica acollirà la presentació del llibre dijous 30 de marzo de 2017 a les 19.30h. amb la presència d’Eduardo Momeñe, els escriptors Alfonso Armada i José Tono i el fotògraf Amador Toril. Eduardo Momeñe va descobrir des de la infantesa la màgia de la fotografia. Als divuit anys ja realitzava reportatges per a revistes i dos anys després aprofita l’ocasió de fotografiar alguns dels màxims representants de la cultura de l’època en els Encuentros de arte de Pamplona. John Cage, Steve Reich, Phillip Glass, o Esther Ferrer, entre altres, són captats per l’objectiu de Momeñe en una sèrie fotogràfica que, després de passar diverses dècades en un calaix, acabarà exposada al Museu Reina Sofía. Els retrats d’estudi de Momeñe resulten atemporals, descontextualitzats, fins i tot minimalistes. A més, com a part del seu procés creatiu, Momeñe intervé en les fotografiess, una vegada fetes, a través dels peus de foto, o la inserció de textos en les pròpies imatges per dotar-les de significat.

A la imatge, detall d’una fotografia d’Emma Suarez.

