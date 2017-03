L’últim treball de l’artista Alia Ali a Mondo Galeria

Mondo Galeria, San Lucas 9 de Madrid, presenta del 23 de març al 22 d’abril Borderland l’últim treball de l’artista Alia Ali. Com a artista convidada participa la dissenyadora tèxtil madrilenya Lidia Mur que crea una instal·lació site-specific a partir de tèxtils que ha anat col·leccionant durants successius viatges.

Borderland és una sèrie de retrats que qüestionen les barreres que ens divideixen i s’uneixen a un mateix temps. Els personatges d’aquests retrats, anomenats “-cludes”, estan embolicats en capes de teles provinents d’onze regions diferents del món. Els tèxtils com a límits d’un territori d’exploració on el misteriós es fa aparent, la contenció es fa llibertat i la il·lusió es converteix en realitat.

És estranya la sensació que generen aquestes màgiques imatges creades per Alia Ali. D’una banda ens absorbeixen com un mirall, mentre d’altra transmutem en pensar polític, a la incomprensió en què estem submergits, tot i el pes de la pluralitat. La unitat, com en aquestes imatges, floreix a la individualitat, es desfà del jo per completar-se en el seu interior. No és fàcil enfrontar-se a una imatge que partint d’un element pla i propulsada en forma de pigment sobre un altre element pla -específicament el paper de cotó- tingui la força interior per propagar-se a nivell de pensament tant cap a dins de la imatge com cap al món que l’envolta, atrapant en una muntanya russa d’idees que circulen pels canals més oberts d’energia universal. Més enllà hi ha el món terrenal, en òrbita.

A la imatge, fotografia d’Alia Ali.

Etiquetes: Alia Ali · Mondo Galeria