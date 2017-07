Luis Labrador presenta el seu art paisatgístic a l’hotel Eurostars

L’Eurostars Plaza Aqüeductes 4 *, Avinguda del Pare Claret 2-4 de Segòvia acull del 6 de juliol i fins el 29 de setembre l’exposició El color de l’aigua, de l’artista Luis Labrador, i es podrà visitar de 2017. La mostra està formada per paisatges que a través de la acuerela reflecteix

Luis Labrador en aquesta exposició aconsegueix un domini gairebé perfecte de l’aigua i el pigment. Amb el control dels seus pinzellades seus quadres representen la suavitat, el color i la forma en una perfecció sorprenent. Les escenes protagonistes dels seus treballs s’emboliquen en el seu entorn.

Luis Jesús Labrador Blanc (Segòvia, 1942) és considerat dels millors aquarel·listes d’Espanya. Un artista apreciat i estimat en l’Agrupació Espanyola d’Acuarelistas, AEDA. Resident a Segòvia, on imparteix classes de pintura, alhora la ciutat pels quatre costats, com a bon pintor figuratiu i amant de la seva ciutat castellana.

L’exposició de Luis Labrador s’emmarca en una decidida aposta de Grup Hotusa per oferir, a través de la seva cadena, tots els recursos possibles com a mitjà de suport, coneixement i difusió de la cultura i l’art. Com a part d’aquest compromís, Eurostars Hotels realitza exposicions des de l’any 2004, que sota el projecte Eurostars Exposicions acull de forma regular exhibicions de les obres d’artistes locals o residents a les ciutats en què s’ubiquen els hotels.

L’objectiu fonamental d’aquesta iniciativa no és només el d’oferir un plus d’experiència als seus clients, sinó també servir de plataforma de promoció i comercialització d’artistes emergents. Es tracta, en definitiva, d’una perfecta barreja de divulgació i vincle amb l’entorn local que, projectada tant a nivell nacional com internacional, representa una oportunitat única per a la difusió del moviment artístic-cultural de cada ciutat.

A la imatge, acuerela de Luis Labrador.

Etiquetes: Eurostars Plaza Aqüeductes · Luis Labrador