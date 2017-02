Luis Camargo presenta “Fractals” a Isern

Durant tot el mes de febrer es podrà visitar l’exposició de Fractals de Luis Camargo als expositors de la botiga Isern Il·luminació de Girona, carrer Juli Garreta 25 de Girona. En aquesta mostra s’exhibeixen tota una sèrie d’imatges que fan referència a uns fractals que segons l’artista “sorgeixen de la relació Aigua-Pedra-Arbre com a nucli que construeix la vida del riu”. Camargo, que aquest passat any va exposar a la Farinera Eco-Museu de Castelló d’Empúries i a la Casa de la Cultura de Girona, es mostra molt satisfet de poder continuar exhibint la seva obra a les comarques de Girona. Cal dir que l’artista ha dedicat el seu treball artístic a l’exploració de les formes orgàniques, relacionant realitats físiques i símbols. En els darrers 12 anys, Camargo ha desenvolupat un treball fotogràfic amb formes de l’aigua, que segons ell “és un exercici de contemplació que m’ha portat a explorar la naturalesa d’allò que flueix com a matriu de les formes orgàniques”.

