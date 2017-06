Lucía Vallejo ens embolcalla a la Galeria Pilar Serra

annaïs miró

Del 28 de juny al 29 de juliol de 2017, la Galeria Pilar Serra, al carrer Santa Engracia, 6, de Madrid, acull l’exposició Envolver no ha de volver de l’artista Lucía Vallejo. En algunes de les obres recents que mostra l’artista a la Galeria Pilar Serra, el drap o els draps, entaulen un diàleg molt tancat amb d’altres cossos rígids. En aquest diàleg es fa més evident la llibertat de moviment d’uns draps que ja no remeten a la noció de quadre. Un instant detingut així en aparença aleatòria en què els draps han caigut, romanen així per sempre, sòlidament, inerts. En aquest procés de la composició de la forma, els referents del seu treball amb freqüència 3 es giren més cap a moments i figures de la disciplina pictòrica. Van der Weyden i Van Eyck, Zurbarán i Caravaggio, les taules gòtiques, Fra Angelico i El Greco, el món barroc i el del Manierisme. El pla de la tela, el mateix que l’àrea que delimita, deixa de circumscriure un retall material que a través de la perspectiva s’obre a l’il·lusionisme per, assumint radicalment la lliçó de la modernitat tardana (Greenberg i els formalistes), tancar aquesta finestra oberta a d’altres móns possibles, especulats, recreats, aludits, i tancant les contrafinestres obligant-nos a mirar la superfície en la seva pròpia especificitat material.

Etiquetes: Galeria Pilar Serra de Madrid · Lucía Vallejo