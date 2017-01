“Love o no love” de Josep Feliu & Fernando Megías a la Galeria H2O

Del 10 de gener (19 a 21 h) al 27 la Galeria H2O del carrer Verd, 152 de Barcelona presenta Love o no love (2016) de Josep Feliu & Fernando Megías que es defineixen així: “Ens presentem sota la denominació d’Encontrados i som: Encontrado F., rere qui s’amaga Fernando Megías, i Encontrado X., rere qui s’amaga Josep Feliu, també Pep Serra i a vegades “El famós Escudé“, i segons s’escaigui Johney Panama. Ens coneixem d’ençà que ens vam conèixer, ens vam “trobar” abans de ser Encontrados, per treballar conjuntament en diversos projectes, Encontrado X. a Barcelona i Encontrado X. a Palma de Mallorca i mitjançant “Face Time“. El nostre treball es centra, bàsicament, en la confecció d’artefactes en forma de llibre, que a vegades acompanyem amb l’edició de vídeos. Aquests artefactes, com el seu nom indica, estan fets d’art, acostumen a ser fotografies, collages, aforismes, petits relats, poemes, dibuixos i en algun cas col·laboracions d’altres artistes en general i en particular. Ens definiríem com uns “artistes privats”; privats, entre altres coses, del sentit comú, que ens fa que treballem per amor a l’art, el que demostra la nostra “inconsciència” i anacrònic romanticisme. També se’ns podria definir com uns poetes acutangles o escalens, segons els dies. A la Galeria H2O presentem, sota el títol Love o no love, els llibres que hem editat conjuntament a través d’aquests últims anys, amb material gràfic relacionat; un vídeo relacionat per la present exposició, que dóna títol a la mostra; una selecció dels vídeos continguts als llibres, així com d’altres realitzats en aquests darrers temps.

Etiquetes: Fernando Megías · Galeria H2O · Josep Feliu