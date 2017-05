“Los Astronautas”: nova intervenció d’art urbà

El campus urbà d’innovació i emprenedoria Teamlabs, ubicat a l’antiga Casa-Palau del Duc d’Alba, c / Duc d’Alba, 15 de Madrid, ha realitzat una intervenció d’art urbà a la façana de l’edifici, contribuint així a potenciar la creació artística dels barris de la Llatina i Lavapiés, on s’està celebrant del Festival d’Intervencions Artístiques “Carrer” del 8 al 28 de maig de 2017.

L’obra ha estat realitzada per Elara Elvira, una jove artista gallega amb una consolidada trajectòria com a muralista i artista plàstic, que ha intervingut pujada a una grua sobre l’antic rètol que existia a l’edifici, i ha creat un Tòtem, des del seu imaginari, amb una temàtica que gira entorn als astronautes i l’espai. Els astronautes representen la metàfora del model educatiu: el viatge, la formació, la curiositat, la creativitat, la disciplina, el valor i l’ambició per descobrir noves fronteres, i per arribar abans allà on ningú ha estat.

A l’interior d’aquesta Casa-Palau, on han viscut des de la pròpia Santa Teresa de Jesús a la família Duc d’Alba, reconvertida ara en un dels espai educatius i culturals més creatius i innovadors de Madrid, que està revolucionant l’educació superior amb la seva metodologia “Learning by doing, learning by creating”, també es poden veure intervencions artístiques comoanamorfosis, realitzades per artistes de la galeria Swinton & Grant de Lavapiés, o els grafits d’Astro Naut, un artista urbà que va començar a aparèixer en els carrers madrilenyes en 2008 , va intervenir per complet l’estació de metro de “Moncloa” el 2014, i els treballs es pot trobar a tot el món, des de Japó, Brasil, Alemanya o els Estats Units.

Teamlabs està concebut com un espai obert a la ciutat, amb una programació on pots trobar des de mostres temporals a concerts, xerrades inspiradors, formacions en coneixement emergents, com design thinking o emprenedoria d’alt impacte, i esdeveniments amb alguns dels creatius i emprenedors més innovadors, tant nacionals com internacionals.

Annie Novak, la pionera dels horts urbans a gran escala a la terrats de Brooklyn, o Aníbal Casso, un dels planners estratègics més famosos del món de creativitat publicitària, tots dos de New York, són alguns dels professionals internacionals que passaran per Teamlabs al maig, els dies 18 i 25, respectivament.

Així mateix, Teamlabs acull l’exposició “Alguns Sostres Trencats” del Club de Creatius, on dones creatives han interpretat amb diferents tècniques artístiques a altres dones líders en els seus treballs, entre elles a la cineasta Icíar Bollaín, la xef Elena Arzak o l’alpinista Edurne Pasabán .

A la imatge, intervenció de “Los Astronautas”.

