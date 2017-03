Lorenzo Sandoval guanya la V Beca DKV

annaïs miró

L’artista Lorenzo Sandoval guanya la V edició de la Beca DKV Seguros-Álvarez Margaride. El proyecto de Sandoval explora els orígens de la computació. El projecte Algoritmo/Quipu de Lorenzo Sandoval, investiga on i quan se situen els orígens de la computació per qüestionar el relat que proposen aquests començaments com un saber purament occidental. L’artista realitzarà una residència de producció a LABoral i el resultat es mostrarà a partir del 23 de juny al Centro de Arte. El projecte de Sandoval pren dos elements com a punt de partida: l’origen dels algoritmes i dels quipus. Partint de la figura de Muhammad ibn Musa al-Khwarizm, el projecte explorarà com les matemàtiques van ser un llenguatge transnacional que va creuar tot el Mediterrani i va connectar diverses tradicions de pensament. L’artista també estudiarà diverses teories que proposen els quipus dels inques com un sistema de computació i escriptura. El quipu (del quitxua: khipu, «nus») era un estri per dur el registre i comptabilitat utilitzat en l’Imperi Inca i per la societat precedent en la regió andina. Els quipus estaven fets normalment de pèl filat de llana que s’acolorien i es trenaven. També podria tractar-se de cordons de cotó. Després en aquestos cordells es codificaven valors numèrics en un sistema posicional de base decimal. Els quipus podien tenir des d’uns quants cordells fins a vora 2000. LABoral Centro de Arte y Creación Industrial és un espai multidisciplinari que afavoreix l’intercanvi artístic i fomenta la relació entre societat, art, ciència, tecnologia i indústries creatives. És un projecte obert i dinàmic, on conviuen les expressions artístiques més actuals amb activitats educatives i formatives.

Etiquetes: Beca DKV · LABoral · Lorenzo Sandoval