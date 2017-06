L’obra reflexiva de Louis Lambert a la Delimbo Gallery

annaïs miró

A partir del 29 de juny i fins el 30 de setembre de 2017, la Delimbo Gallery, al carrer Pérez Galdços, 1, de Sevilla, acollirà l’exposició beach Life de l’artista Louis Lambert, un artista que treballa amb materials tan diferents com el ciment, el paper maché, la ceràmica oriental o el fang situant-se en un terreny intermedi entre les belles arts, les arts aplicades i l’artesania. Gràcies al reconeixement internacional de la seva obra, el francès ha recorregut mig món, treballant l’espai públic en llocs com Londres, Dakar, Vietnam, Atlanta, Moscú, Sarajevo, Kiev, i vivint en ciutats com Madrid o Tenerife, lloc on ha establert la seva residència i l’espai on s’inspira l’exposició. Més conegut com 3TTMAN, Lambert practica la pintura mural. El seu personatge, que va començar a pintar als carrers de Lille el 1999, representa segons l’artista, la profunda complexitat de l’ésser humà i els diversos punts de vista que sorgeixen d’una mateixa situació. Viu amb la filosofia de ser un “Agitador del Medi Ambient” que crea, sent i obra amb consciència, però que moltes vegades prefereix “fer-se el boig”. D’una banda hi ha el sentiment més profund de la condició humana, la iniciativa amb què vivim dia a dia volent tenir cura del que ens envolta, modificar els nostres patrons destructius, transcendir per ser millors. A través de la seva obra, 3ttman és l’emissor del missatge; persuadeix l’espectador, el confronta. Incita al públic a la reflexió necessària sobre la finalitat de l’ésser humà a la terra a través de colors i composicions dinàmiques.

