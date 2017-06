L’obra gràfica de l’estudi “Lo siento” s’exposa a La Panera

Del 17 de juny al 15 d’octubre, l’estudi de disseny Lo Siento pren el Centre d’Art La Panera de Lleida en forma d’una exposició titulada Pedra, paper, disseny que recull la seva obra gràfica.

L’any 2005, Borja Martínez funda en solitari l’estudi Lo Siento, des d’on comença a desenvolupar diversos projectes de disseny i direcció d’art per a clients com Sandro Desii (fabricant italià de pasta i gelats amb el qual l’estudi va ser reconegut amb dos premis Laus pel disseny del seu packaging), The Pinker Tones (grup de música electrònica), Txoco (gastronomia), Roca (sanitaris), El Bulli (gastronomia), Macaco (músic), Easyled (empresa d’il·luminació), Triticum (premiat amb un Laus de plata el 2013), Acción Cultural Española AC/E, DHUB Museu del Disseny, CaixaForum, Museu Picasso, Dauro, Blanca de los Pirineos (guardonat amb un Laus de plata el 2013), i Audi, entre molts d’altres.

El 2010, Lo Siento és guardonat pel FAD (Foment de les Arts Decoratives) amb el premi Gran Laus pel projecte «Empo» (clínica d’osteopatia per a la qual va desenvolupar una tipografia polièdrica artesanal única). El 2014, Borja Martínez és nominat per formar part de l’assemblea FAD. Aquell mateix any l’estudi és guardonat amb sis premis Laus pels projectes Can Pizza, Can Cisa, Erik Rosdahl, Partida Creus, Comaxurros i Nomomoto en categories que van des de la identitat corporativa, el packaging o el naming fins a la direcció d’art en il·lustració.

Actualment l’estudi està treballant en projectes que van des d’un restaurant a París, una agència creativa a Bahrain, una campanya nadalenca per a la revista de la periodista Oprah Winfrey, una agència de management a Miami, o una peça física per al futbol base del FC Barcelona, entre d’altres. L’octubre de 2016 entra a formar part de la prestigiosa AGI (Alliance Graphique Internationale).

Avui dia, Lo Siento reuneix un equip de sis professionals i continua treballant en projectes en els camps del disseny corporatiu, el packaging, la restauració o el disseny de webs i d’exposicions. L’estudi està especialment interessat a abordar íntegrament els projectes d’identitat. El tret més característic del treball de Lo Siento és la seva aproximació física i material a les solucions gràfiques, fet que dona com a resultat un disseny en el qual allò gràfic i allò industrial conviuen, en una constant recerca d’aliances amb els processos artesanals. “

Etiquetes: La Panera · Lo siento